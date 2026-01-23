Hindustan Hindi News
Lucknow Municipal Corporation requires licenses for 21 types of businesses; find out how much the fees will be
इन 21 तरह के कारोबार के लिए लेना होगा लाइसेंस, जानें कितना देना पड़ेगा शुल्क

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में नगर निगम से जिम, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान, कपड़ों के शोरूम समेत 21 तरह के कारोबार के लिए लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम इस संबंध में प्रस्ताव 27 जनवरी को होने वाली सदन की बैठक में रखने जा रहा है।

Jan 23, 2026 03:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ शहर में कारोबार करने वालों को नगर निगम को लाइसेंस शुल्क देना होगा। जिम, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकान, कपड़ों के शोरूम सहित कुल 21 प्रकार के व्यवसायों पर अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क 4 हजार रुपये से लेकर 75 हजार रुपये तक होगा। नगर निगम इस संबंध में प्रस्ताव 27 जनवरी को होने वाली सदन की बैठक में रखने जा रहा है। यदि सदन से इसे मंजूरी मिल जाती है तो शहर के हजारों व्यापारियों को यह शुल्क हर साल चुकाना होगा।

नगर निगम ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले शहरवासियों और व्यापारियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। निगम की ओर से दावा किया गया था कि सभी संबंधित व्यवसायों को अपनी राय रखने का पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिन व्यापारियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया, वे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने नहीं पहुंचे।

नगर निगम के अनुसार, पूरे शहर से केवल दो व्यापारिक संगठनों ने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दी। इसके अलावा 14 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी प्रस्ताव को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। बाकी व्यवसायियों से न तो कोई सुझाव आया और न ही कोई लिखित आपत्ति। निगम का मानना है कि आपत्तियों की सीमित संख्या से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोग या तो प्रस्ताव से सहमत हैं या फिर उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

व्यापारियों का विरोध, लेकिन सुनवाई में गैरहाजिर

व्यापारी वर्ग इस लाइसेंस शुल्क का लगातार विरोध कर रहा है। व्यापारियों ने महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को पूरी तरह खत्म करने की मांग भी की थी। उनका कहना है कि पहले से ही महंगाई और टैक्स के बोझ से जूझ रहे व्यापारियों पर नया शुल्क डालना अनुचित है। हालांकि, विरोध के बावजूद आपत्ति व सुनवाई के समय व्यापारी उपस्थित नहीं हुए, जिस पर निगम सवाल उठा रहा है।

टेंपो, ऑटो और ई-रिक्शा भी दायरे में

इस प्रस्ताव की एक अहम बात यह भी है कि केवल दुकान और शोरूम ही नहीं, बल्कि टेंपो, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को भी लाइसेंस शुल्क देना होगा। नगर निगम का तर्क है कि इससे अव्यवस्थित संचालन पर रोक लगेगी और शहर में सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।

सदन के फैसले पर टिकी निगाहें

अब सभी की निगाहें 27 जनवरी को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक पर टिकी हैं। यदि प्रस्ताव पास होता है तो यह शहर के कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा, वहीं निगम की आय में भी इजाफा होगा।

किस व्यवसाय पर कितना होगा लाइसेंस शुल्क, जानें

-जिम (सामान्य): 4000

जिम (वातानुकूलित): 10000

ब्यूटी पार्लर (सामान्य): 4000

ब्यूटी पार्लर (वातानुकूलित): 8000

कोचिंग / प्रशिक्षण संस्थान (मैट्रिक कक्षा तक को छोड़कर): 4000

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट कार्यालय: 8000

स्पॉ सेन्टर: 6000

समस्त ब्रान्डेड ज्वैलरी शोरूम : 20000

सामान्य ज्वैलरी शॉप: 10000

समस्त ब्रान्डेड कपड़ा शोरूम 8000

समस्त ब्रान्डेड शू शोरूम 8000

स्पोर्ट्स एकेडमी (क्रिकेट/टेनिस या अन्य): 10000

स्पोर्ट्स एकेडमी (संयुक्त रूप से एक से ज्यादा स्पोर्ट्स): 20000

बेकरी (फैक्ट्री): 10000

टी-स्टाल: 2000

बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन: 20000

फैब्रीकेटर्स: 5000

आरा मशीन: 15000

बिल्डिंग मैटेरियल (विक्रेता): 10000

पेन्ट्स की दुकान: 8000

फर्नीचर शॉप: 6000

कम्पोजिट शॉप (अंग्रेजी + बियर): 75000

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
