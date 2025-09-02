Lucknow Municipal Corporation reply to BJP MLA Rajeshwar Singh allegation बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर नगर निगम का जवाब, सरोजनीनगर में कराए 256 करोड़ के काम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर नगर निगम का जवाब, सरोजनीनगर में कराए 256 करोड़ के काम

लखनऊ में बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर नगर निगम का जवाब दिया है। डॉ. राजेश्वर सिंह के मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद नगर निगम ने उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पूरी सूची तैयार कराकर नगर विकास मंत्री व प्रमुख सचिव को भेजी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:09 AM
बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के आरोप पर लखनऊ नगर निगम ने जवाब दिया है। नगर निगम ने उनके क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पूरी सूची तैयार कराकर नगर विकास मंत्री व प्रमुख सचिव को भेजी। सरोजनी नगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम ने पिछले तीन वर्ष में 256 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराने का दावा किया है। यही नहीं, नगर निगम प्रशासन ने नगर विकास मंत्री एके शर्मा को विधायक के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की पूरी बुकलेट बनाकर भेजी है। प्रमुख सचिव नगर विकास को भी इसकी कॉपी दी गई है। नगर निगम ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा बजट तीन वर्ष में सरोजनी नगर में ही खर्च किया गया है।

विधायक राजेश्वर सिंह ने 27 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें शहर की बदहाली के संबंध में एक पत्र दिया था। इसमें उन्होंने नगर विकास विभाग तथा लखनऊ नगर निगम के काम काज पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने भारी जलभराव, टूटी-फूटी सड़कों और जाम हुई नालियों की समस्या अपने पत्र में उजागर की थी। हिंदुस्तान की पड़ताल में यह समस्या जायज मिली थी। विधायक ने अपने पत्र में नगर विकास विभाग और नगर निगम को लापरवाह बताया था तथा समस्याओं का निदान न करने पर इन्हें अक्षम होने की बात लिखी थी। उन्होंने आलमबाग, राजाजीपुरम, चारबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर विस्तार, हजरतगंज और सरोजनी नगर जैसे क्षेत्रों में भीषण जलभराव की बात उठाई थी और कहा था कि बार-बार पानी भरने की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने लिखा था कि नगर निगम और नगर विकास विभाग के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। साथ ही, उन्होंने नगर निगम एवं नगर विकास विभाग की कार्यप्रणाली की तत्काल समीक्षा करने की सीएम से मांग की थी।

पत्र वायरल होने के बाद नगर विकास मंत्री ने नगर निगम से मांगा था विवरण

नगर निगम सूत्रों का कहना है कि विधायक का पत्र वायरल होने के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने नगर निगम के अफसरों से इसके बारे में पूछा था और पूरी रिपोर्ट देने को कहा था। नगर निगम ने अनऑफिशियल इसकी रिपोर्ट तैयार करायी। एक बुकलेट की तरह बनाया। फिर इसे नगर विकास मंत्री और शासन को भेजी। नगर निगम ने पिछले तीन वर्ष में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का एक एक विवरण व काम इसमें लिखा है। इसमें लिखा गया है कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में तीन वर्ष में 256 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं।

भेजा गया है पूरा विवरण

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सरोजनी नगर में पिछले तीन वर्ष में 256 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। इसकी सूची मंत्री नगर विकास विभाग के यहां से मांगी गई थी। प्रमुख सचिव नगर विकास को भी इसकी कॉपी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में और भी विकास कार्य करने के लिए योजना तैयार हो रही है। जल्दी ही और विकास कार्य कराए जाएंगे।

