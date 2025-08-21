Lucknow Municipal Corporation mutation fee will be reduced by 5 times, preparations to give big relief 5 गुना तक कम होगा लखनऊ नगर निगम का दाखिल-खारिज शुल्क, बड़ी राहत देने की तैयारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow Municipal Corporation mutation fee will be reduced by 5 times, preparations to give big relief

5 गुना तक कम होगा लखनऊ नगर निगम का दाखिल-खारिज शुल्क, बड़ी राहत देने की तैयारी

यूपी में लखनऊ नगर निगम दाखिल-खारिज शुल्क 5 गुना तक कम होगा। नगर निगम ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। कार्यकारिणी बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:40 AM
share Share
Follow Us on
5 गुना तक कम होगा लखनऊ नगर निगम का दाखिल-खारिज शुल्क, बड़ी राहत देने की तैयारी

यूपी में लखनऊ नगर निगम ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। इसके लिए वह दाखिल-खारिज शुल्क में पहली बार भारी रियायत देने जा रहा है। म्यूटेशन शुल्क में पांच गुने तक कटौती का प्रस्ताव है। 22 अगस्त को होने वाली कार्यकारिणी बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा है। कार्यकारिणी से मंजूरी मिलने के बाद 28 अगस्त को इसे सदन की बैठक में भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। पहले वसीयत या फिर बंटवारे पर दाखिल खारिज कराने पर लोगों को पांच हजार रुपए शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब 1000 वर्गफुट तक का मकान होने पर केवल एक हजार व 3000 वर्गफुट का मकान होने पर केवल 3000 रुपए ही दाखिल खारिज शुल्क चुकाना होगा।

गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ

नगर निगम का मानना है कि मौजूदा दाखिल-खारिज शुल्क गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ज्यादा था। शुल्क में कटौती से संपत्ति संबंधी कार्यवाही करवाना अब आसान हो जाएगा। खासकर उन परिवारों को फायदा मिलेगा जो उत्तराधिकार, पारिवारिक बंटवारा या वसीयत के आधार पर दाखिल-खारिज कराना चाहते हैं।

शासन से आया आदेश, निगम बनाने जा रहा है नई नियमावली

शासन ने पहले ही दाखिल-खारिज शुल्क कम करने के आदेश जारी किए थे। अब नगर निगम ने उसकी नियमावली भी तैयार कर रहा है। इस नियमावली के लागे होते ही शुल्क की दरें कम हो जाएंगी।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार शुरू करने जा रही बड़ा अभियान, डीएम करेंगे प्रतिदिन समीक्षा

सम्पत्ति पर खरीदने पर दाखिल खारिज शुल्क

सम्पत्ति की कीमत (लाख में) वर्तमान शुल्क(रुपए हजार में) प्रस्तावित शुल्क (रुपए हजार में)

पांच लाख तक------------------ 3500 ---------------------1000

पांच से अधिक व 10 तक ---------5500 ---------------------2000

10 से अधिक 15 तक--------------7500-------------------- 3000

15 से अधिक 50 तक--------------9500-------------------- 5000

50 लाख से अधिक----------------10000------------------ 10000

उत्तराधिकार, वसीयत व पारवारिक बंटवारे पर शुल्क

सम्पत्ति का क्षेत्रफल(वर्गफुट में) वर्तमान में शुल्क रुपए में प्रस्तावित शुल्क रुपए में

1000 वर्गफुट तक--------------- 5000---------------------- 1000

एक हजार से अधिक 2000 तक -----5000 ---------------------2000

दो हजार से अधिक 3000 तक------- 5000--------------------- 3000

तीन हजार से अधिक वर्गफुट ---------5000-------------------- 5000

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |