यूपी में नगर निगम की बड़ी धांधली सामने आई, एक ही घर के 3 बिल, अलग-अलग टैक्स की रकम भी

संक्षेप: यूपी के लखनऊ नगर निगम की बड़ी धांधली सामने आई है। एक ही घर के 3 बिल जारी किए गए हैं। एक ही वित्तीय वर्ष में तीन अलग-अलग टैक्स बिल जारी कर दिए गए। खास बात यह है कि तीनों बिलों में हाउस टैक्स की राशि अलग है।

यूपी के लखनऊ नगर निगम के टैक्स विभाग में बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। इंदिरानगर के एक ही मकान के लिए एक ही वित्तीय वर्ष में तीन अलग-अलग टैक्स बिल जारी कर दिए गए। खास बात यह है कि तीनों बिलों में न केवल हाउस टैक्स की राशि अलग है, बल्कि ब्याज और कुल बकाया में भी जमीन-आसमान का अंतर है। मामले की जानकारी के बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इसकी जांच का आदेश दिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने इसकी जांच शुरू कर दी है।

नगर आयुक्त के निर्देश के बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने मामले की जांच के लिए दस्तावेज तलब किया है। उन्हें पता चला है कि भवन संख्या 17/331-सीसी, सेक्टर-16, इंदिरा नगर के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बिलों में भारी विसंगति मिली है। पहले बिल में कुल धनराशि 93,667 दिखाई गई है। दूसरा बिल में इसमें कुल धनराशि 61,002 दिखाई गई है। तीसरे बिल में टैक्स कुल 22,429 कर दिया गया।

सदन में उठा मुद्दा तब नगर आयुक्त ने शुरू कराई जांच हैरानी की बात यह है कि एक ही संपत्ति के लिए वार्षिक मूल्यांकन भी अलग-अलग दर्ज किया गया है। यह मामला 27 जनवरी 2026 को नगर निगम सदन की बैठक में भी उठा था। जिसके बाद नगर आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों पर गिर सकती है गाज मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने जोनल अधिकारी जोन-7 रामेश्वर प्रसाद को कड़ा निर्देश जारी करते हुए पूछा है कि एक ही संपत्ति के रिकॉर्ड में इतना बड़ा अंतर कैसे आया? पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकरण की गंभीरता का हवाला देते हुए मूल पत्रावली के साथ स्पष्ट आख्या तलब की है। मामले में कर अधीक्षक, टैक्स इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध बताई गई है।