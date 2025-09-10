इस जिले में जनता की जेब पर नगर निगम ने बढ़ाया बोझ, पार्किंग, सिनेमा, इलाज और शराब महंगी होगी

यूपी के लखनऊ में नगर निगम के फैसलों से पार्किंग, सिनेमा देखना, इलाज कराना, शराब खरीदना, ई-रिक्शा चलाना और यहां तक की पानी और सीवर की सुविधा लेना भी महंगा हो जाएगा।

एक तरफ केंद्र सरकार जीएसटी में राहत देकर महंगाई घटाने की कवायद कर रही है, वहीं लखनऊ नगर निगम ने शहरवासियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। मंगलवार को हुई नगर निगम सदन की बैठक में कई सेवाओं और व्यवसायों पर लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। नगर निगम के फैसलों से पार्किंग, सिनेमा देखना, इलाज कराना, शराब खरीदना, ई-रिक्शा चलाना और यहां तक की पानी व सीवर की सुविधा लेना भी महंगा हो जाएगा।

नगर निगम का तर्क है कि राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन शहरवासियों का मानना है कि यह सीधे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है।पार्किंग के लिए अब एक घंटे की समय का भी स्लैब बनाया गया है इससे पार्किंग महंगी हो जाएगी। पहले 4 घंटे के लिए कर चालकों को 20 रुपये शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब उन्हें एक घंटे के लिए ही 15 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरह दोपहिया वाहन चालक को पहले 4 घंटे के लिए 10 रुपये शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब उन्हें केवल 1 घंटे के लिए 7 रुपये देना होगा।

नगर निगम ने पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी के साथ-साथ सिनेमा घरों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। अब मल्टीप्लेक्स संचालकों को प्रति स्क्रीन प्रति शो 300 रुपये और सिंगल स्क्रीन संचालकों को प्रति शो 100 रुपये शुल्क देना होगा। शराब की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में भी बड़ा इजाफा किया गया है। मॉडल शॉप का लाइसेंस शुल्क 60 हजार से बढ़ाकर 85 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि कंपोजिट दुकान (अंग्रेजी प्लस बियर) का शुल्क 75 हजार कर दिया गया है। पहले बियर की दुकान का शुल्क 30 हजार रुपये था।

नर्सिंग होम व पैथोलॉजी का शुल्क दोगुना इलाज पर भी असर पड़ने वाला है। नगर निगम ने नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, डेंटल क्लिनिक और पैथोलॉजी का लाइसेंस शुल्क लगभग दोगुना कर दिया है। अब 50 बेड तक के नर्सिंग होम, प्रसूति गृह का शुल्क 7500 से बढ़कर 13 हजार रुपये हो गया है। पैथोलॉजी का शुल्क भी 5 हजार से बढ़कर 10 हजार रुपये तय किया गया है।

ई-रिक्शा, ऑटो और टेंपो भी दायरे में अब ई-रिक्शा, ऑटो और टेंपो चालकों व मालिकों को भी लाइसेंस शुल्क देना होगा। पांच सीटर ई-रिक्शा, मालवाहक व ऑटो मालिकों को प्रति वर्ष 800 रुपये शुल्क देना होगा। चालक को अलग से 200 रुपये वार्षिक देना पड़ेगा। वहीं, किराए पर वाहन देने वाले मालिकों को 1000 रुपये वार्षिक शुल्क चुकाना होगा।

पानी का टैंकर और सेप्टिक टैंक सफाई भी महंगी जलकल से पानी का टैंकर लेने पर भी अतिरिक्त खर्च करना होगा। एक घंटे के लिए टैंकर का शुल्क 500 और 24 घंटे के लिए 1000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सेप्टिक टैंक की सफाई की जिम्मेदारी जलकल ने अपने हाथ में ले ली है। दूरी के हिसाब से लोगों को 1200 से 1600 रुपये तक देने होंगे। भरवारा एसटीपी में सीवेज निस्तारण पर भी 100 से 200 रुपये तक शुल्क लगेगा।

पार्किंग शुल्क की नई दरें अवधि---- दो पहिया---- चार पहिया

1 घंटा ----7 रुपये ---- 15 रुपये

2 घंटा---- 15 रुपये---- 30 रुपये

24 घंटा ----57 रुपये---- 120 रुपये