नगर निगम ने 432 रुपए का हाउस टैक्स बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए किया, इधर से उधर दौड़ती रही महिला

संक्षेप: यूपी में नगर निगम ने 432 रुपए का हाउस टैक्स बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए किया। सम्पूर्ण समाधान दिवस में महिला अपनी गुहार लेकर इधर से उधर दौड़ती रही।

राजधानी लखनऊ में टिकैतराय चौराहे के पास की रहने वाली शालिनी गुप्ता शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय में लगे सम्पूर्ण समाधान दिवस में इधर से उधर दौड़ते दिखीं। बहुत परेशान थी। उनके मकान का टैक्स पहले जहां 432 रुपए आता था वहीं नगर निगम ने उसे बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दिया था। काफी भाग दौड़ के बाद अधिकारियों ने उनका टैक्स संशोधित करने का निर्देश दिया। अकेले यही नहीं दर्जनों ऐसे लोग भीषण सर्दी में यहां भटकते दिखे जिनका कोई दोष ही नहीं था। लगातार टैक्स जमा कर रहे थे लेकिन नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टरों व कर अधीक्षकों ने गलत तरीके से उनके टैक्स बढ़ाकर उन्हें परेशानी में डाल दिया।

शुक्रवार को आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे नागरिकों की पीड़ा के प्रति अधिकारी संवेदनशील नहीं दिखे। 76 लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, लेकिन अधिकांश को मौके पर राहत नहीं मिली। बड़े अफसरों ने जोनल अधिकारियों के पास भेजा। उन्होंने टीएस, इंस्पेक्टर को प्रार्थना पत्र दे दिया। इन लोगों ने फिर फरियादियों को सोमवार को अपने जोनल कार्यालय आने को कहा।

680 वर्ग फुट का घर, टैक्स चार गुना बढ़ा दिया अलीगंज सेक्टर-बी निवासी रीना यादव अपने पति के साथ समाधान दिवस में पहुंचीं। रीना का कहना है कि उनका मकान 680 वर्ग फुट में बना है, जिस पर पहले 1100 वार्षिक हाउस टैक्स आता था। बिना किसी ठोस कारण के नगर निगम ने टैक्स बढ़ाकर 3800 रुपए कर दिया। रीना को उम्मीद थी कि समाधान दिवस में उनकी सुनवाई होगी, लेकिन बड़े अधिकारियों ने उनका प्रार्थना पत्र जोन के अधिकारियों को भेज दिया। अब उन्हें अलीगंज जोन कार्यालय बुला लिया गया है। रीना का कहना है कि ठंड में घंटों इंतजार के बाद भी समस्या वहीं की वहीं रह गई।

400 वर्ग फुट के मकान पर 3000 से ज्यादा टैक्स हुसैनगंज के हाता ख्वाजा गौहर इलाके की नसरीन बानो अपने भाई फिरोज खान की शिकायत लेकर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि 400 वर्ग फुट के छोटे से मकान पर पहले 864 हाउस टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 3013 कर दिया गया। नसरीन का कहना है कि आय सीमित है, ऐसे में इतना टैक्स देना मुश्किल है। समाधान दिवस में आवेदन जरूर जमा हुआ, लेकिन कोई ठोस निस्तारण नहीं मिला।

बुजुर्ग महिला से 27 हजार की मांग मेहंदीगंज की रहने वाली बुजुर्ग पार्वती की कहानी ने कई लोगों की आंखें नम कर दीं। उनका मकान ससुर के नाम था, पति का निधन हो चुका है। 55 साल का बेटा बेरोजगार है और घर की हालत दयनीय है। इसके बावजूद नगर निगम ने 27,583 का हाउस टैक्स थमा दिया। पार्वती का कहना है कि उनके पास 2000 भी नहीं हैं, ऐसे में इतना बड़ा टैक्स कैसे चुकाएं। इसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला।

सरकटा नाले पर कब्जे का खतरा चौक क्षेत्र के रितेश टंडन ने काली जी बाजार स्थित सरकटे नाले पर हो रहे कब्जे की शिकायत की। उनका आरोप है कि पुराने कब्जे हटाए बिना ही नया कब्जा तेजी से किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों में जलभराव और गंदगी की गंभीर समस्या पैदा होगी। पहले भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कार्रवाई न होने से हालात और बिगड़ गए हैं।