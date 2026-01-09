लखनऊ नगर निगम का फैसला: छुट्टी के दिन भी शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे ऑफिस
लखऊ नगर आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी शनिवार और रविवार को अवकाश होने के बाद भी 10 और 11 जनवरी 2026 को नगर निगम के समस्त जोनल कार्यालय खुले रहेंगे।
लखनऊ नगर निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले राजस्व संग्रहण को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नगर आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी शनिवार और रविवार को अवकाश होने के बाद भी 10 और 11 जनवरी 2026 को नगर निगम के समस्त जोनल कार्यालय एवं कर काउंटर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक खुले रहेंगे।
वर्तमान वित्तीय वर्ष के खत्म होने में तीन माह से कम का समय शेष रह गया है। इस दौरान नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करते हुए गृहकर एवं जलकर की वसूली बढ़ाने तथा राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कर संबंधी कार्य किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इन दोनों दिन नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में भवनस्वामियों का कर निर्धारण, फीडिंग, संशोधन, आपत्तियों का निस्तारण तथा कर जमा कराने से संबंधित समस्त कार्य किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे करदाताओं से संपर्क कर उन्हें बकाया गृहकर व जलकर जमा कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक राजस्व संग्रह सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, नगर निगम प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी वार्डों में कैंपों का आयोजन किया जाए और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में कर निर्धारण एवं कर भुगतान की सुविधा मिल सके। इन कैंपों के माध्यम से कर निर्धारण, कर वसूली और संबंधित समस्याओं के समाधान का कार्य भी किया जाएगा।