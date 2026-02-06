Hindustan Hindi News
Lucknow Municipal Commissioner takes action against 11 junior engineers for failing to do this work
11 जूनियर इंजीनियर को यह काम नहीं करना पड़ा भारी, नगर आयुक्त ने लिया ऐक्शन

11 जूनियर इंजीनियर को यह काम नहीं करना पड़ा भारी, नगर आयुक्त ने लिया ऐक्शन

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में जुर्मान न वसूलना नगर निगम के 11 जेई को भारी पड़ेगा नाराज नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। नगर आयुक्त ने इन 11 जूनियर इंजीनियर का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

Feb 06, 2026 05:00 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़क पर मलबा फेकने वालों से जुर्मान न वसूलना नगर निगम के 11 जेई को भारी पड़ेगा। नगर आयुक्त ने इन 11 जूनियर इंजीनियर का वेतन रोकने का आदेश दिया है। शहर में सीएनडी वेस्ट हर तरफ फैला नजर आता है। इसे हटवाने का काम जोन स्तर पर नगर निगम के जेई का होता है। साथ ही सड़क पर पड़े बिल्डिंग मैटरियल पर जुर्माना वसूलना भी इनका काम होता है।

इसके लिए इन्हें आय अर्जित करने का लक्ष्य मिलता है। लेकिन जोन स्तर पर इंजीनियरों ने नाम मात्र का वसूला। जिससे नाराज नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। सभी जनवरी माह की सैलरी रोक दी गई है। अब तभी जारी होगी जब राजस्व 1.50 करोड़ रुपये 31 मार्च से पहले वसूलेंगे।

इनकी रोकी गई सैलरी

जेई का नाम जोन

अशोक कुमार- 02

नीतू- 03

शनि विश्वकर्मा- 04

शिल्पी सिंह- 04

अरुण मेहता- 05

कैलाश- 05

रमन सिंह- 06

अभिषेक गुप्ता -06

दिव्या उपाध्याय -07

राजेंद्र कुमार -08

लता वर्मा- 08

160 करोड़ रुपये से 16 महीने में बनकर तैयार होगा नगर निगम का नया मुख्यालय

लखनऊ नगर निगम के नए मुख्यालय के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसे गोमतीनगर स्थित केंद्रीय कार्यशाला परिसर की जमीन पर बनाया जा रहा है। लोकभवन की तर्ज पर इसे बनाया जाना है। गुरुवार को आरआर वर्कशाप में तोड़फोड़ शुरू हो गयी। जल्द ही आरआर कार्यशाला को जियामऊ के पास शिफ्ट किया जाएगा। इसे 16 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह चार मंजिला मुख्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। करीब 160 करोड़ की लागत से इसका निर्माण सीएंडडीएस कर रहा है। जिस तरह राजधानी को निखारा जा रहा है, उसी तर्ज पर नया भवन भी भव्य होगा। नगर निगम के मुख्य अभियन्ता महेश वर्मा ने बताया कि इसका निर्माण 16 महीने में पूरा होगा।

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है।

