11 जूनियर इंजीनियर को यह काम नहीं करना पड़ा भारी, नगर आयुक्त ने लिया ऐक्शन

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में जुर्मान न वसूलना नगर निगम के 11 जेई को भारी पड़ेगा नाराज नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। नगर आयुक्त ने इन 11 जूनियर इंजीनियर का वेतन रोकने का आदेश दिया है।

Feb 06, 2026 05:00 pm IST

यूपी की राजधानी लखनऊ में सड़क पर मलबा फेकने वालों से जुर्मान न वसूलना नगर निगम के 11 जेई को भारी पड़ेगा। नगर आयुक्त ने इन 11 जूनियर इंजीनियर का वेतन रोकने का आदेश दिया है। शहर में सीएनडी वेस्ट हर तरफ फैला नजर आता है। इसे हटवाने का काम जोन स्तर पर नगर निगम के जेई का होता है। साथ ही सड़क पर पड़े बिल्डिंग मैटरियल पर जुर्माना वसूलना भी इनका काम होता है।

इसके लिए इन्हें आय अर्जित करने का लक्ष्य मिलता है। लेकिन जोन स्तर पर इंजीनियरों ने नाम मात्र का वसूला। जिससे नाराज नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। सभी जनवरी माह की सैलरी रोक दी गई है। अब तभी जारी होगी जब राजस्व 1.50 करोड़ रुपये 31 मार्च से पहले वसूलेंगे।

इनकी रोकी गई सैलरी जेई का नाम जोन

अशोक कुमार- 02

नीतू- 03

शनि विश्वकर्मा- 04

शिल्पी सिंह- 04

अरुण मेहता- 05

कैलाश- 05

रमन सिंह- 06

अभिषेक गुप्ता -06

दिव्या उपाध्याय -07

राजेंद्र कुमार -08

लता वर्मा- 08