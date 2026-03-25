एक मल्टीलेवल पार्किंग में कार बाजार, दूसरी आठ साल बाद भी शुरू नहीं, राजधानी लखनऊ का यह हाल

लखनऊ में करोड़ों की मल्टीलेवल पार्किंग की बदहाली उजागर हुई है। हजरतगंज पार्किंग में चल रहे अवैध कार बाजार को सील कर दिया गया है, जबकि केजीएमयू में 8 साल पुरानी हाइड्रोलिक पार्किंग उद्घाटन के इंतजार में कबाड़ बन चुकी है। महापौर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करोड़ों रुपये की लागत से बनी मल्टीलेवल पार्किंग व्यवस्था भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए बनाई गई इन पार्किंग साइट्स में कहीं अवैध 'कार बाजार' और गैराज चल रहे हैं, तो कहीं आठ साल बीत जाने के बाद भी एक गाड़ी नहीं खड़ी की गई है। मंगलवार को महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के औचक निरीक्षण में पार्किंग स्थलों की हालत देखी तो चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ।

हजरतगंज पार्किंग में अवैध कार बाजार सील, लैपटॉप जब्त निरीक्षण के दौरान सबसे बुरा हाल हजरतगंज स्थित मुख्य मल्टीलेवल पार्किंग में मिला। यहां आम जनता के वाहन खड़े होने के बजाय बेसमेंट में अवैध रूप से कार बाजार और गैराज संचालित किया जा रहा था। सीनाजोरी का आलम यह था कि पार्किंग के भीतर ही कमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं। महापौर के निर्देश पर तत्काल गैराज को सील कर दिया गया और मौके से लैपटॉप व अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। साथ ही, यहां गंदगी का अंबार मिला और लिफ्ट व टॉयलेट भी बंद पाए गए।

लारी कॉर्डियोलॉजी: 8 साल से जंग खा रही करोड़ों की मशीनें राजधानी की बदहाली का दूसरा नमूना केजीएमयू के लारी कॉर्डियोलॉजी विभाग के पीछे देखने को मिला। वर्ष 2018 में डॉक्टरों और स्टाफ के लिए बनी पांच मंजिला आधुनिक हाइड्रोलिक पार्किंग आज तक शुरू नहीं हो सकी है। रख-रखाव के अभाव में करोड़ों की हाइड्रोलिक मशीनें और लिफ्ट जंग खाकर खराब हो चुकी हैं। यहां तक कि कई महत्वपूर्ण उपकरण और पुर्जे भी चोरी हो गए हैं। पार्किंग बंद होने के कारण मरीज और तीमारदार सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती है।

महापौर का सख्त रुख: आरटीओ से समन्वय कर गाड़ियां होंगी जब्त महापौर सुषमा खर्कवाल ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग में लंबे समय से खड़ी लावारिस गाड़ियों की आरटीओ के माध्यम से जांच कराकर उन्हें जब्त किया जाए। महापौर ने स्पष्ट किया कि जब जनता पार्किंग शुल्क दे रही है, तो उसे खराब लिफ्ट और गंदगी जैसी असुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। नागरिक सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।