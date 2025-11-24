घर में घुसकर युवक को पीटा, बहन का दुपट्टा खींचकर की अश्लील हरकतें; FIR

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में दबंगों ने घर में घुस कर युवक को पीटा। इसके बाद उसकी बहन के साथ दुप्पटा खींच कर अश्लील हरकतें की। इसके बाद पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।

लखनऊ में शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां बीबीडी इलाके में दबंग ने साथियों संग एक घर में घुसकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बहन बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसका दुपट्टा खींचकर अश्लील हरकतें की। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी पीड़ितों को धमकाते हुए भाग निकले। शिकायत के बाद पुलिस ऐक्शन मेें आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके पुलिस मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र की एक युवती के मुताबिक, 18 नवंबर को वह और उसका भाई घर में थे। युवती के माता-पिता किसी काम से बाहर गए थे। इस बीच रात करीब आठ बजे गांव निवासी सुनील का रिश्तेदार राजेश कुमार यादव अपने पांच साथियों संग गेट खोलकर घर में घुस आया। इसके बाद कारण पूछने पर आरोपियों ने पीड़िता के भाई की पिटाई शुरू कर दी। चीख पुकार सुनकर वह बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसका दुपट्टा खींचकर छेड़छाड़ की। अश्लील हरकतें करते हुए मारपीट की।