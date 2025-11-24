घर में घुसकर युवक को पीटा, बहन का दुपट्टा खींचकर की अश्लील हरकतें; FIR
यूपी के लखनऊ में दबंगों ने घर में घुस कर युवक को पीटा। इसके बाद उसकी बहन के साथ दुप्पटा खींच कर अश्लील हरकतें की। इसके बाद पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है।
लखनऊ में शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां बीबीडी इलाके में दबंग ने साथियों संग एक घर में घुसकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बहन बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसका दुपट्टा खींचकर अश्लील हरकतें की। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी पीड़ितों को धमकाते हुए भाग निकले। शिकायत के बाद पुलिस ऐक्शन मेें आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके पुलिस मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र की एक युवती के मुताबिक, 18 नवंबर को वह और उसका भाई घर में थे। युवती के माता-पिता किसी काम से बाहर गए थे। इस बीच रात करीब आठ बजे गांव निवासी सुनील का रिश्तेदार राजेश कुमार यादव अपने पांच साथियों संग गेट खोलकर घर में घुस आया। इसके बाद कारण पूछने पर आरोपियों ने पीड़िता के भाई की पिटाई शुरू कर दी। चीख पुकार सुनकर वह बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उसका दुपट्टा खींचकर छेड़छाड़ की। अश्लील हरकतें करते हुए मारपीट की।
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद
पीड़िता ने मदद के लिए लोगों को पुकारा तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 21 नवंबर को माता-पिता के आने के बाद पीड़िता ने उन्हें घटना बताई। जिसके बाद पीड़िता परिजनों संग थाने पहुंची। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार यादव और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।