घाटे में दौड़ रही लखनऊ मेट्रो; ठेकेदारों को करोड़ों का फायदा, CAG रिपोर्ट में खुलासा

लखनऊ मेट्रो पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कम यात्रियों, 122 करोड़ से अधिक की अनियमितताओं, ठेके व वसूली में गड़बड़ी और पटरियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। महानगर स्टेशन हटाने को भी नियमों का उल्लंघन बताया गया।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय और प्रबंधन संबंधी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में यात्रियों की अनुमानित संख्या और वास्तविक संख्या के बीच बड़े अंतर के साथ-साथ करोड़ों रुपये के भुगतान और वसूली में गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया गया है।सीएजी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक 38.66 लाख यात्रियों के सफर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से केवल 2.70 लाख यात्रियों ने ही मेट्रो सेवा का उपयोग किया। अनुमान से काफी कम यात्री मिलने के कारण मार्च 2019 से 2023-24 तक परिचालन से अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका है।

ठेकेदारों को करोड़ों का फायदा रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में 11.50 प्रतिशत कम दर पर अनुबंध होने के बावजूद 75.30 करोड़ रुपये की राशि नहीं ली। इसके अलावा यंत्र एवं संयंत्र के लिए 31.74 करोड़ रुपये तथा ठेकेदारों को 14.01 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। लाइसेंसधारकों को अनुबंध शर्तों के उल्लंघन के बावजूद 1.15 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गई।

सीएजी ने यह भी उल्लेख किया कि जुलाई 2019 से अगस्त 2022 के बीच 17.42 लाख रुपये का अतिरिक्त विद्युत प्रभार वसूला गया, जिसे न तो शासकीय खाते में जमा किया गया और न ही संबंधित डिस्कॉम को दिया गया। शेड्यूल-ई के तहत 15.75 करोड़ रुपये में पूरा किया जाना वाला कार्य 51.40 करोड़ रुपये में कराया गया। बार-बार मांग के बावजूद कंपनी ने केवल 1.30 करोड़ रुपये के कार्यों का ही विवरण उपलब्ध कराया।

विवादित भूमि पर मेट्रो डिपो का निर्माण विज्ञापन अधिकारों के मामले में भी अनियमितता सामने आई। 12 सेट ट्रेनों के लिए विज्ञापन लाइसेंस देने के बावजूद शुल्क की वसूली नहीं की गई। 3.16 करोड़ रुपये की रॉयल्टी और खनिज मूल्य की कटौती सुनिश्चित होने के बाद भी इसकी वसूली लंबित रही। डिपो निर्माण के लिए 25.80 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई, जिसमें से 1.983 हेक्टेयर भूमि विवादित थी। इसके बावजूद विवादित भूमि पर निर्माण कार्य किया गया। पटरियों की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि डिपो और मुख्य लाइन पर पटरियों की ब्रिनेल कठोरता संख्या भारतीय रेलवे मानकों से कम थी।