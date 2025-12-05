Hindustan Hindi News
लखनऊ मेट्रो रूट पर देना होगा ‘विशेष सुख-सुविधा’ शुल्क, एलडीए की बोर्ड मीटिंग में फैसला

एलडीए के अध्यक्ष और मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में पारिजात सभागार में हुई प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक में विकास एवं जनहित के ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

Dec 05, 2025 08:33 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
लखनऊ मेट्रो रेल को विशेष सुख सुविधा के दायरे में अधिसूचित कर दिया गया है। यह निर्णय शुक्रवार को हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की बोर्ड बैठक में लिया गया। अब आने वाले समय में मेट्रो रूट के इर्द गिर्द होने वाले निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए सुख सुविधा शुल्क लेने का रास्ता साफ हो गया है। एलडीए के अध्यक्ष और मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में पारिजात सभागार में हुई प्राधिकरण बोर्ड की 186वीं बैठक में विकास एवं जनहित के ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुख सुविधा के दायरे में लाने के लिए अनुरोध किया था। इससे मेट्रो रूट पर बनने वाले भवनों के मानचित्रों पर विशेष सुख-सुविधा शुल्क अधिरोपित किया जा सकेगा। इससे प्राप्त होने वाली धनराशि से मेट्रो संचालन और लम्बे समय तक इसके लिए स्थिरता का रास्ता साफ होगा। साथ ही इससे शहर में मेट्रो रेल प्रणालियों के विकास को बल मिलेगा। प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि अभी यह तय नहीं है कि सुख सुविधा शुल्क कितने दायरे में और कितना लगेगा। इससे आने वाली धनराशि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी जाएगी।

अगस्त में ग्रीन कॉरिडोर दायरे में आया था

इससे पूर्व अगस्त में ग्रीन कॉरिडोर को सुख सुविधा शुल्क के दायरे में लाया गया था। तब एलडीए ने सुख सुविधा शुल्क को बोर्ड बैठक में विस्तार देते हुए इसकी दरें भी करीब तीन गुना बढ़ाकर 200 से 550 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी थीं। यह शुल्क शहीद पथ, किसान पथ और ग्रीन कॉरिडोर के विकास के नाम पर लिया जा रहा है।

मेट्रो ने लिखा था शासन को पत्र, इसके बाद हुआ शामिल

लखनऊ के साथ प्रदेश के उन सभी शहरों के विकास प्राधिकरण इसे सुख सुविधा के दायरे में लाएंगे, जहां मेट्रो का संचालन हो रहा है। इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम ने लखनऊ सहित कानपुर और आगरा में संचालित मेट्रो परियोजनाओं को विशेष सुविधा परियोजना घोषित करते हुए संबंधित विकास प्राधिकरणों से विशेष सुख-सुविधा शुल्क उपलब्ध कराने की मांग की थी। एलडीए के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास को पत्र भेजा था। प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों से भी इसके लिए बजट देने को कहा। इसके पीछे मेट्रो की वित्तीय स्थिति में सुधार करना उद्देश्य है। यूपीएमआरसी के अनुसार मेट्रो परियोजनाएं अत्यधिक लागत वाली और आमजन की सुविधा बढ़ाने वाली हैं, जिन्हें राज्य सरकार पहले ही विशेष सुविधा परियोजना के रूप में अधिसूचित कर चुकी है।

