Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजधानी लखनऊ में नए रूट पर मेट्रो के लिए सर्वे शुरू, इस इलाके में अब दौड़ाने की तैयारी

Feb 26, 2026 08:00 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

लखनऊ मेट्रो ने नए कॉरिडोर के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। यह 10 किलोमीटर लंबा रूट शहर के उत्तरी हिस्से और शैक्षणिक संस्थानों के लिए लाइफलाइन बनेगा।

राजधानी लखनऊ में नए रूट पर मेट्रो के लिए सर्वे शुरू, इस इलाके में अब दौड़ाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर के तेजी से बढ़ते उत्तरी क्षेत्र और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने ठोस कदम उठा दिए हैं। वसंत कुंज से आईआईएम (IIM) रोड तक प्रस्तावित नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए सर्वे का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है।

सर्वे से तय होगी भविष्य की रूपरेखा

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने शासन को इस महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी है। वर्तमान में शुरू किए गए सर्वे के जरिए विशेषज्ञ टीम यह निर्धारित करेगी कि इस नए रूट की कुल लंबाई कितनी होगी और इसके निर्माण पर अनुमानित लागत कितनी आएगी। इस सर्वे के दौरान कॉरिडोर के एलाइनमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यह तय हो सके कि मार्ग का कितना हिस्सा एलिवेटेड (ओवरहेड) होगा और कितने हिस्से को भूमिगत (अंडरग्राउंड) बनाने की आवश्यकता है। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, यह कॉरिडोर लगभग 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है और बजट को नियंत्रित रखने व निर्माण गति बढ़ाने के लिए इसका अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड ही रखा जाएगा।

ये भी पढ़ें:12 की जगह छह घंटे में मेरठ से प्रयागराज, गंगा एक्सप्रेस का काम पूरा, ट्रायल जारी

शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे

यह कॉरिडोर लखनऊ के शैक्षणिक क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित होने वाला है। वसंत कुंज से आईआईएम रोड तक मेट्रो पहुंचने से हजारों छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। आईआईएम लखनऊ और आसपास के अन्य तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने के लिए वर्तमान में लोग निजी वाहनों या ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं, जिससे यातायात का भारी दबाव बना रहता है। मेट्रो सेवा शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी।

चारबाग-वसंत कुंज कॉरिडोर के बाद मिलेगा विस्तार

मेट्रो विस्तार की योजना के तहत वर्तमान प्राथमिकता चारबाग से वसंत कुंज योजना वाले खंड को दी गई है। इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द ही धरातल पर दिखने लगेगा। जैसे ही यह चरण अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा, वसंत कुंज से आईआईएम तक के विस्तार का कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। इससे लखनऊ मेट्रो का जाल शहर के कोने-कोने तक फैल जाएगा।

ये भी पढ़ें:देश में ऐसा पहली बार, नमो भारत और मेट्रो के शुभारंभ पर क्या बोले पीएम मोदी
ये भी पढ़ें:55 मिनट में 88 किमी, पीएम मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो भी हुई शुरू

राष्ट्र प्रेरणा स्थल कॉरिडोर पर फिलहाल 'ब्रेक'

दूसरी ओर, यूपीएमआरसी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय लिया है। इसके पीछे तकनीकी और प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। कॉरपोरेशन का मानना है कि नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को केंद्र और राज्य सरकार से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। यदि अब इसमें कोई नया हिस्सा जोड़ा जाता है, तो पूरी परियोजना की डीपीआर (DPR) में संशोधन करना होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार से दोबारा मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। साथ ही, राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक विस्तार करने पर लगभग 757 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे देखते हुए इस प्रस्ताव को फिलहाल लंबित रखने का फैसला लिया गया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Lucknow Metro Lucknow News Lucknow News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |