राजधानी लखनऊ में नए रूट पर मेट्रो के लिए सर्वे शुरू, इस इलाके में अब दौड़ाने की तैयारी

लखनऊ मेट्रो ने नए कॉरिडोर के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। यह 10 किलोमीटर लंबा रूट शहर के उत्तरी हिस्से और शैक्षणिक संस्थानों के लिए लाइफलाइन बनेगा।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर के तेजी से बढ़ते उत्तरी क्षेत्र और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) ने ठोस कदम उठा दिए हैं। वसंत कुंज से आईआईएम (IIM) रोड तक प्रस्तावित नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए सर्वे का कार्य आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है।

सर्वे से तय होगी भविष्य की रूपरेखा यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने शासन को इस महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी दी है। वर्तमान में शुरू किए गए सर्वे के जरिए विशेषज्ञ टीम यह निर्धारित करेगी कि इस नए रूट की कुल लंबाई कितनी होगी और इसके निर्माण पर अनुमानित लागत कितनी आएगी। इस सर्वे के दौरान कॉरिडोर के एलाइनमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यह तय हो सके कि मार्ग का कितना हिस्सा एलिवेटेड (ओवरहेड) होगा और कितने हिस्से को भूमिगत (अंडरग्राउंड) बनाने की आवश्यकता है। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, यह कॉरिडोर लगभग 10 किलोमीटर लंबा हो सकता है और बजट को नियंत्रित रखने व निर्माण गति बढ़ाने के लिए इसका अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड ही रखा जाएगा।

शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे यह कॉरिडोर लखनऊ के शैक्षणिक क्षेत्र के लिए गेमचेंजर साबित होने वाला है। वसंत कुंज से आईआईएम रोड तक मेट्रो पहुंचने से हजारों छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। आईआईएम लखनऊ और आसपास के अन्य तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने के लिए वर्तमान में लोग निजी वाहनों या ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं, जिससे यातायात का भारी दबाव बना रहता है। मेट्रो सेवा शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी।

चारबाग-वसंत कुंज कॉरिडोर के बाद मिलेगा विस्तार मेट्रो विस्तार की योजना के तहत वर्तमान प्राथमिकता चारबाग से वसंत कुंज योजना वाले खंड को दी गई है। इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द ही धरातल पर दिखने लगेगा। जैसे ही यह चरण अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा, वसंत कुंज से आईआईएम तक के विस्तार का कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। इससे लखनऊ मेट्रो का जाल शहर के कोने-कोने तक फैल जाएगा।