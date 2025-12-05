लखनऊ में रिश्तों का खून: जमीन के विवाद में भतीजे ने दृष्टिहीन चाचा की गोली मारकर की हत्या

संक्षेप: लखनऊ के दुबग्गा के टांड़खेड़ा गाँव में शुक्रवार शाम घर के बाहर चौतरे पर बैठे जन्मांध चाचा वीरेंद्र यादव (40) को बाइक सवार भतीजे ने बेटे संग मिलकर असलहे से सीने पर गोली मारकर हत्या कर दी।

राजधानी लखनऊ में रिश्तों का खून हो गया। घर के बाहर चौतरे पर बैठे जन्मांध चाचा वीरेंद्र यादव (40) को बाइक सवार भतीजे ने बेटे संग मिलकर असलहे से सीने पर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों बाप बेटे बाइक से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दूसरे भतीजे ने नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टांड़खेड़ा निवासी भतीजे कपिल यादव के अनुसार चाचा वीरेंद्र यादव उर्फ डोंगा मानकनगर के मेहंदी खेड़ा निवासी थे और जन्मजात दृष्टिहीन थे। पिछले छह महीने से अपनी माँ अशोका देवी के साथ टांड़ खेड़ा स्थित ननिहाल में रह रहा था। शुक्रवार शाम वीरेंद्र गाँव निवासी सुरेश के घर के बाहर बनी पानी की हौदिया की दीवार पर बैठे थे तभी उसका सगा भतीजे जितेंद्र यादव एवं उसका बेटा चिराग बाइक से आया और बाइक पर पीछे बैठे जितेंद्र ने असलहे से वीरेंद्र के सीने पर गोली मार दी। वीरेंद्र का अपने सगे भाई नरेंद्र से जमीनी विवाद चल रहा था। नरेंद्र की प्रताड़ना से तंग आकर माँ अशोका देवी बेटे वीरेंद्र के साथ मायके में रहने लगी थी। जमीनी विवाद के चलते शुक्रवार नरेंद्र यादव अपने बेटे चिराग के साथ बाइक से वीरेंद्र के घर पहुंचा था। बाइक चिराग चला रहा था। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। गाँव निवासी सुरेश के घर के सामने बनी पानी की हौदिया के किनारे बैठे वीरेंद्र के सीने में असलहे से गोली मार दी।

पिता-पुत्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज गोली लगने से वीरेंद्र हौदिया में ही गिर गए। बगल में जानवरों को चारा पानी कर रही प्रीति ने गोली की आवाज सुनकर शोर मचाया तो नरेंद्र ने असलहा तानकर जान से मारने की धमकी देकर बेटे संग बाइक से भाग निकला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर भेज दिया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के मामा रमेश के बेटे कपिल ने दोनों पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव और एसीपी काकोरी शकील अहमद ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

डीसीपी ने बताया कि मृतक के पिता बेचालाल रेलवेकर्मी थे। बेचलाल की मौत के बाद पत्नी अशोका देवी को पेंशन मिल रही थी। वीरेंद्र अविवाहित होने के कारण मां के साथ रहता था। मां के नाम जमीन पर नरेंद्र रंजिश रखता था। शुक्रवार को वीरेंद्र को लेने नरेंद्र का बेटा जितेंद्र यादव उर्फ अन्नू और उसका बेटा चिराग आया था। वीरेंद्र के मना करने पर भतीजे जितेंद्र ने गोली मारकर हत्या कर दी।

चार महीने पहले बेची थी चार बिसवा जमीन मृतक की मां अशोका ने मायके में अपने हिस्से की चार बिसवा जमीन चार महीने पहले लाखो में बेच दी थी। जिसकी जानकारी बड़े बेटे नरेंद्र को नही थी। दो महीने पहले भतीजा जितेंद्र दोनों को लेने के लिए आया था लेकिन दोनों ने मना कर दिया। इस पर विवाद भी हुआ था।