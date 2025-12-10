दुकान-मकान में काम देने से पहले कराएं सत्यापन, घुसपैठियों को लेकर मेयर ने सुनाया योगी का संदेश

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में मेयर ने व्यापारियों को सीएम योगी का संदेश सुनाया है। मेयर ने कहा कि सीएम योगी ने कहा कि घुसपैठियों से सर्तक रहें। मकान ओर दुकान में काम देने से पहले सत्यापन कराएं।

यूपी में घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ऐक्शन में है। राजधानी लखनऊ में आलमबाग चौराहा स्थित मार्केट में बुधवार को आयोजित जन-संपर्क कार्यक्रम के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल ने व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेशवासियों के नाम भेजी गई पाती की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का संदेश है कि घुसपैठियों से सर्तक रहें। दुकान-मकान में काम देने से पहले सत्यापन कराएं। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री के संदेश को रुचि और गंभीरता से सुना तथा इस पहल की सराहना की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की यह पाती प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई और इससे जुड़ी जन-सुरक्षा जागरूकता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जारी की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी असामाजिक तत्व को पनपने से रोकने के लिए नागरिकों का सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरेलू कार्य या दुकान-कारोबार में किसी भी व्यक्ति को रखने से पहले उसकी पहचान एवं सत्यापन अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सुरक्षा समस्या उत्पन्न न हो।