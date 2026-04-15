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लखनऊ में भीषण आग, विकराल लपटों के बीच फट रहे सिलेंडर; 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख

Apr 15, 2026 08:32 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण आग की घटना सामने आई है। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। विकराल लपटों के बीच सिलेंडर फट रहे हैं।

लखनऊ में भीषण आग, विकराल लपटों के बीच फट रहे सिलेंडर; 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख

UP News: लखनऊ के विकासनगर थाना क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां बुलानी पड़ीं। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है जिससे हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। विकराल लपटों के बीच सिलेंडर फट रहे हैं। फायर ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। डीसीपी, एडीसीपी और एसडीएम सहित अन्य अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं । फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और जानमाल के नुकसान की भी अभी कोई पुष्टि नहीं है। पुलिस और दमकल अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

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लखनऊ में आग की घटना पर योगी लिया संज्ञान, राहत कार्य तेज करने के निर्देश

भीषण आग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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