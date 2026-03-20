Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

लखनऊ में एक और जघन्य हत्याकांड, किशोरी से की दरिंदगी की कोशिश, कपड़े फाड़े, विरोध पर...

Mar 20, 2026 07:44 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, संवाददाता
share

लखनऊ के 17 वर्षीय किशोरी की निर्मम हत्या कर दी गई है। आरोपी मौसा दवा दिलाने के बहाने किशोरी को पीपा पुल के पास सुनसान इलाके में ले गया। वहां रेप का प्रयास किया। किशोरी के कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर किशोरी को गोमती नदी में फेंक दिया

लखनऊ में एक और जघन्य हत्याकांड, किशोरी से की दरिंदगी की कोशिश, कपड़े फाड़े, विरोध पर...

UP News: लखनऊ में एक और जघन्य हत्याकांड हुआ है। मड़ियांव इलाके के पीपा पुल के पास सूनसान इलाके में 17 वर्षीय किशोरी से उसके मौसा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके कपड़े फाड़ दिए। धक्का देकर किशोरी भागी तो मौसा ने उसे नदी में फेंककर मार डाला। इसके बाद अपहरण की कहानी रचकर परिवारीजनों और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस की घंटों तफ्तीश के बाद सीसी फुटेज से घटना का राज खुला। एसडीआरएफ के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी का शव अर्धनग्न हालत में निकाला। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकारी।

पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के मुताबिक किशोरी अपने भाई के साथ कई सालों से मौसा-मौसी के साथ रह रही थी। वह कुछ दिन से बीमार थी। 32 वर्षीय मौसा बुधवार शाम बाइक से किशोरी को दवाई दिलाने जाने की बात कहकर निकला था। इसके बाद देर शाम उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि कुछ कार सवारों ने पीपा पुल के पहले उसे रोका। जमकर पीटा और फिर भतीजी को कार में डाल कर ले गए।

ये भी पढ़ें:कमरे पर आओ तो दर्ज होगी FIR, रेप पीड़िता से पुलिस वाले ने की शर्मनाक डिमांड

अपहरण की सूचना पर अपर पुलिस उपायुक्त ऋषभ रुणवाल के निर्देशन में एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्र, इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा के निर्देशन में पांच टीमें गठित की गईं। टीमों ने सीसी फुटेज और सर्विलांस से मोबाइल का डेटा निकालना शुरू किया। सीसी फुटेज से रात करीब नौ बजे पता चला कि किशोरी मौसा के साथ बाइक से अकेले पीपा पुल पर जाती दिखी। शक पर उसे हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ में पता चला कि किशोरी का अपहरण नहीं हुआ है। नदी में फेंका गया है। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को सूचना दी गई। गोताखोरों ने देर रात तक किशोरी की खोजबीन की पर वह नहीं मिली। गुरुवार सुबह फिर से टीम लगाई गई। सुबह करीब नौ बजे गोताखोरों ने खोज निकाला। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि किशोरी के भाई की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब हत्या की धारा में तरमीम कर दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:नौवीं की छात्रा से ट्यूशन टीचर ने की अश्लील हरकतें, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग
ये भी पढ़ें:सास ने अपने प्रेमी से कराया बहू का रेप, ब्लैकमेल के लिए वीडियो भी बनाया

खेत में मिले कुछ कपड़े

पुलिस सूत्रों के मुताबिक किशोरी को उसका मौसा खेत के पास सूनसान इलाके में ले गया था। उसके कुछ कपड़े और चप्पल खेत में पड़े थे। किशोरी के कपड़े भी फोरेंसिक टीम ने जांच के लिए रखे हैं।

पैनल ने किया पोस्टमार्टम

महिला डॉक्टर और फोरेंसिक विशेषज्ञों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। वीडियोग्राफी भी की गई। पोस्टमार्टम में मौत का कारण डूबना आया है। इसके अलावा दुष्कर्म की आशंका पर स्लाइड भी बनाई गई है।

पुलिस के सवालों में फंसा आरोपी

इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी पहले बरगलाता रहा। उसने बताया कि पीपा वाले पुल के पहले कार सवारों ने भांजी का अपहरण किया। उसे सीसी फुटेज दिखाकर पूछताछ की कि वह पीपे वाले पुल पर किशोरी को बाइक पर ले जाते दिखा तो वह फंस गया। सख्ती की गई तो उसने हत्या की बात स्वीकार की।

यहियागंज में रहता है किशोरी का पिता

इंस्पेक्टर ने बताया कि किशोरी का पिता यहियागंज में नौकरी करता है। वह अलग रहता है। किशोरी की मां ने वर्ष 2016 में उसके पिता को छोड़ दिया था। उसके बाद से किशोरी और उसका भाई मौसा के साथ रह रहे थे।

कई बार पहले भी छेड़ चुका

किशोरी के भाई ने बताया कि मौसा उसकी बहन पर गलत नजर रखता था। कई बार पहले भी छेड़छाड़ कर चुका था। भाई-बहन उसके घर पर रहते था। इसलिए विरोध नहीं कर सके।

पत्नी ने खोली पोल

मृतका के मौसा की नौ माह की एक बेटी भी है। मौसी ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वह पति के साथ वह उतराखंड गई थी। उसने एक महिला से छेड़छाड़ की थी। पत्नी ने बताया कि शादी के बाद भी मोहल्ले की महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करता था, जिसका वह विरोध करती थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
lucknow crime news Lucknow News Lucknow News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |