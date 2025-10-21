लूलू मॉल के सफाईकर्मी की होटल में हत्या, गूगल लोकेशन से पहुंचा परिवार; सड़क जाम कर हंगामा

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में लूलू मॉल के सफाईकर्मी की एक होटल में हत्या कर दी गई। गूगल लोकेशन से परिवार खोजते-खोजते पहुंचे। घटना से आक्रोशित परिवारीजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विजयनगर में सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन कर हंगामा किया।

राजधानी लखनऊ में शहीदपथ किनारे सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक खाने के होटल में लूलू माल के सफाईकर्मी 48 वर्षीय अरुण रावत की सोमवार देर रात हत्या कर दी गई। उन्हें फोन कर मिलने के लिए कुछ लोगों ने बुलाया था। इसके बाद शराब पी और फिर विवाद के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। घटना से आक्रोशित परिवारीजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विजयनगर में सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन कर हंगामा किया।

वृंदावन योजना रेवतापुर निवासी अरुण रावत लूलू माल में कर्मचारी थे। बेटे ध्रुव ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे पापा किसी का फोन आने पर घर से निकले थे। देर रात तक घर न लौटने पर काफी खोजबीन की गई पर कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह गूगल लोकेशन के आधार पर मेदांता अस्पताल के पास स्थित एक खाने के होटल में पहुंचे। वहां पर अरुण का शव पड़ा था। पास ही एक व्यक्ति सो रहा था। शरीर पर चोट के निशान थे। इस सूचना पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए। कई लोगों को हिरासत में ले लिया।