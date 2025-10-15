स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर की वारदात, नौकरानी प्रेमी और दो दोस्तों संग गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में लूट का खुलासा हो गया है।फ्लैट से लाखों के जेवर पार करने की कहानी नौकरानी शाहजहां ने रची थी। पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए नौकरानी, उसके प्रेमी व दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर की वारदात की गई थी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में विकासनगर में मालकिन के फ्लैट से लाखों के जेवर पार करने की कहानी नौकरानी शाहजहां ने रची थी। पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए नौकरानी, उसके प्रेमी और दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए छह लाख के जेवर, स्विगी की ड्रेस और बैग बरामद किया है।

एसओ विकासनगर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक सेक्टर-7 स्थित आरएसजी अपार्टमेंट में रहने वाली माहिन खान 6 अक्टूबर को ऐशबाग में अपनी बुआ के घर गई थीं। इसी बीच दोपहर 1:30 बजे नौकरानी शाहजहां ने माहिन को फोन कर सूचना दी थी, कि एक बदमाश डिलीवरी ब्वॉय बनकर आया था। उसके डोर बेल बजाने पर उसने दरवाजा खोला तो बदमाश उसे बेहोश कर आलमारी से लाखों के जेवर पार कर ले गया। मामले में माहिन ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शक होने पर नौकरानी शाहजहां से पूछताछ की।