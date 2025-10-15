Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow loot: Man posing as Swiggy delivery boy arrested along with maid's lover and two friends

स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर की वारदात, नौकरानी प्रेमी और दो दोस्तों संग गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में लूट का खुलासा हो गया है।फ्लैट से लाखों के जेवर पार करने की कहानी नौकरानी शाहजहां ने रची थी। पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए नौकरानी, उसके प्रेमी व दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर की वारदात की गई थी।

Wed, 15 Oct 2025 08:46 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर की वारदात, नौकरानी प्रेमी और दो दोस्तों संग गिरफ्तार

यूपी की राजधानी लखनऊ में विकासनगर में मालकिन के फ्लैट से लाखों के जेवर पार करने की कहानी नौकरानी शाहजहां ने रची थी। पुलिस ने मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए नौकरानी, उसके प्रेमी और दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए छह लाख के जेवर, स्विगी की ड्रेस और बैग बरामद किया है।

एसओ विकासनगर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक सेक्टर-7 स्थित आरएसजी अपार्टमेंट में रहने वाली माहिन खान 6 अक्टूबर को ऐशबाग में अपनी बुआ के घर गई थीं। इसी बीच दोपहर 1:30 बजे नौकरानी शाहजहां ने माहिन को फोन कर सूचना दी थी, कि एक बदमाश डिलीवरी ब्वॉय बनकर आया था। उसके डोर बेल बजाने पर उसने दरवाजा खोला तो बदमाश उसे बेहोश कर आलमारी से लाखों के जेवर पार कर ले गया। मामले में माहिन ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने शक होने पर नौकरानी शाहजहां से पूछताछ की।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में दादा मियां की दरगाह पर संत प्रेमानंद के लिए मांगी गई दुआ
ये भी पढ़ें:405 करोड़ से स्मार्ट होंगे यूपी के ये 7 शहर, सीएम योगी ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

पुलिस के मुताबिक, सर्विलांस और सीसी कैमरों से जांच की गई। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद पुलिस को कुछ जानकारियां मिलीं। इसके बाद पुलिस ने मड़ियांव के तिवारी चौराहे के पास से नौकरानी शाहजहां, उसका प्रेमी फैजान, जानकीपुरम निवासी साकिब अली और फहीम को गिरफ्तार किया गया। वारदात का खुलासा करते हुए एसओ ने बताया कि नौकरानी शाहजहां ने प्रेमी फैजान के साथ मिलकर चोरी की योजना बनायी थी। उसके बाद 6 अक्टूबर को आरोपी स्विगी डिलीवरी ब्वॉय बनकर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया था।