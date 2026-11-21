प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे। उनके स्वागत में लखनऊ जगमगा उठा है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में 52 मेधावियों को सम्मानित करेंगे। इसमें मेधावियों सहित कुल 4461 युवा शामिल होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में आयोजित होने वाले 5वें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगे। (एचटी)

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की शाम लखनऊ में होंगे। कौशल दीक्षांत समारोह-2026 में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अमौसी एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक पूरा वीवीआईपी रूट सजाया गया है। रास्ते में जगह-जगह स्कूली बच्चे तिरंगा लहराकर उनका अभिनंदन करेंगे तो लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से राजधानी की सांस्कृतिक छटा बिखेरेंगे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 5:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में 52 मेधावियों को सम्मानित करेंगे। इसमें मेधावियों सहित कुल 4461 युवा शामिल होंगे। इनमें विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के प्रशिक्षु शामिल हैं। यह पहला अवसर है जब यूपी में कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। पिछले चारों कौशल दीक्षांत समारोह दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। 52 मेधावियों की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की छात्राएं हैं। पहले नंबर पर काव्या लेखा और दूसरे नंबर पर सांतना लक्ष्मी आर हैं। तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर की ताबिश शौकत हैं।

हर 500 मीटर पर सफाईकर्मी, प्लॉट भी चमकाए नगर निगम ने एयरपोर्ट से आईजीपी तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हर 500 मीटर पर एक-एक सफाईकर्मी की तैनाती की है। मुख्य मार्गों के आसपास मौजूद खुले प्लॉटों की सफाई कराई गई है। सड़क किनारे जमा कूड़ा और गंदगी हटाने के साथ ही ऐसे स्थानों को भी साफ कराया गया है, जो सामान्य दिनों में उपेक्षित रहते हैं। इंजीनियरिंग विभाग ने मुख्य मार्गों के किनारे नालों को ढकने का काम कराया है। डिवाइडरों की रंगाई-पुताई कराई गई है।

नौवीं बार पीएम मोदी के स्वागत को तैयार शहर पीएम मोदी के स्वागत के लिए नवीं बार शहर तैयार है। इससे पहले 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। वहीं 19 फरवरी 2024 को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के शुभारंभ पर तीन घंटे का एक दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहा था।

गमलों को मार्किंग के जरिए सजाया गया आईजीपी से लोहिया पथ और पिकअप चौराहे तक गार्डेनिंग का काम कराया गया है। उद्यान विभाग की ओर से नालों और सड़क किनारे गमले रखवाए गए हैं। गमलों को रंग-रोगन और मार्किंग के जरिए सजाया गया है। जोनल सेनेटरी अधिकारी पंकज शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नगर निगम की ओर से उच्च स्तर पर तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट से आईजीपी तक पूरे मार्ग पर रोशनी, सफाई और सौंदर्यीकरण के काम कराए गए हैं।

यूपी के छह मेधावी सम्मानित किए जाएंगे यूपी के जिन छह मेधावियों ने इस सूची में स्थान बनाया है उनमें आईटीसी देवरिया के नीतेश चौरसिया, आईटीसी अयोध्या की काजल महावर और लखनऊ के आईटीआई अलीगंज के अब्दुल मोईन, शहबाज खान, प्राची विश्वकर्मा और प्रभा शामिल हैं। राजधानी के चार मेधावियों ने मेडल सूची में है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन मेधावियों को प्रधानमंत्री सम्मानित व प्रोत्साहित करेंगे।

अस्पतालों में सेफ हाउस तैयार किए गए प्रधानमंत्री के राजधानी आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए लोकबंधु राजनारायण अस्पताल, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और संजय गांधी पीजीआई में सेफ हाउस बनाए गए हैं। तीनों अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर आईसीयू तक के इंतजाम किए गए हैं। करीब 50 डॉक्टरों और कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है। इसमें कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी और हड्डी रोग समेत अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पूरे रूट को अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया जिला प्रशासन ने स्वागत और व्यवस्थाओं को लेकर पूरे रूट को अलग-अलग सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की है। रमाबाई पार्क, सुशांत गोल्फ सिटी, विजयपुरा अंडरपास और शहीद पथ लिंक तिराहे समेत कई प्रमुख स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन स्थानों पर स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रहेगी। विभिन्न स्थानों पर लोक कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा पूरे रूट पर साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।