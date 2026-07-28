Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ में बाइक चालान से गुस्साए लाइनमैन, थाने और पुलिस चौकियों की बिजली काटी

By Yogesh Yadav
नगराम (लखनऊ) संवाददाता
Follow us on Google News
share

राजधानी लखनऊ में बाइक चालान से गुस्साए लाइनमैन ने थाने और दो पुलिस चौकियों की बिजली ही काट दी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। 

Lucknow lineman Angered traffic challan
बाइक चालान से गुस्साए बिजलीकर्मियों ने थाने की बिजली काट दी (फाइल फोटो)

राजधानी लखनऊ में हेलमेट न पहनने पर एक संविदा बिजलीकर्मी का चालान काटे जाने से गुस्साए कर्मचारियों ने नगराम थाना और दो पुलिस चौकियों की बिजली आपूर्ति ही ठप कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। चालान काटने वाले दारोगा को फटकार लगी और चालान वापस करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद देर रात दूसरी टीम भेजकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई गई।

लेसा के समेसी उपकेंद्र पर तैनात संविदाकर्मी अमरेंद्र, दीपक और शत्रोघन लाल सोमवार शाम करीब छह बजे बाइक से नगराम-निगोहा मार्ग पर हाईटेंशन लाइन की पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। समेसी इंदिरा नहर पुल के पास चेकिंग कर रहे दरोगा अनुज भाटी ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे कर्मचारी का छह हजार रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया। चालान कटने से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने तुरंत विभागीय बकाये की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस इलाके में बिजली चोरी का नया रिकार्ड, बड़े चेकिंग अभियान की तैयारी

बकाये का हवाला देते हुए कर्मचारियों ने शाम लगभग 6:18 बजे नगराम थाने, हरदोइया पुलिस चौकी और देवीखेड़ा पुलिस बूथ की बिजली काट दी। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक नगराम थाने पर लगभग 3.5 लाख रुपए, जबकि हरदोइया चौकी और देवीखेड़ा बूथ पर करीब 1.5-1.5 लाख का बिजली बिल बकाया था।

दरोगा को पड़ी फटकार, चालान वापस लेने का निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग हरकत में आया। नगराम थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही चालान काटने वाले दरोगा अनुज भाटी को कड़ी फटकार लगाई गई है और काटा गया चालान वापस कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:बिजली स्मार्ट मीटरों में नई गड़बड़ी, नेटवर्क से ही बाहर, खपत जानना हुआ मुश्किल

देर रात तक अंधेरे में रहे थाने और चौकियां

बिजली कटने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शाम को कटी बिजली रात साढ़े नौ बजे तक नहीं जोड़ी जा सकी। थाने और चौकियों पर अंधेरा छाया रहा और कार्य प्रभावित हुआ। बिजली काटने के बाद संविदा कर्मचारी ने मोबाइल फोन बंद कर लिया, जिससे संपर्क साधने में पुलिस और उच्च अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। समेसी उपकेंद्र के जेई आशीष कुमार ने दूसरे कर्मचारियों की टीम को मौके पर भेजकर बिजली आपूर्ति बहाल कराई गई।

ये भी पढ़ें:सस्ती बिजली के लिए कानून में बदलाव का प्रस्ताव, 15 लाख लोगों को होगा फायदा

पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं

इस तरह की घटनाएं राजधानी में पहले भी हो चुकी हैं। मलिहाबाद में वर्ष 2019 में चेकिंग के दौरान हेलमेट और कागजात न होने पर पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से नाराज एक लाइनमैन ने मलिहाबाद थाने के बिजली बिल का रिकॉर्ड खंगाला, जहां भारी बकाया निकला। गुस्साए लाइन मैन ने तुरंत खंभे पर चढ़कर थाने की बत्ती काट दी। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद करीब छह घंटे बाद बिजली बहाल हो सकी।

इसी तरह, गोमती नगर और आशियाना क्षेत्र में अक्तूबर 2020 में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट संविदा बिजलीकर्मी का चालान काटना भारी पड़ गया। गुस्साए कर्मचारी ने सब-स्टेशन से ब्योरा निकलवाया, जिसमें पुलिस चौकी पर लाखों का बकाया मिला। विभाग ने तुरंत चौकी का कनेक्शन काट दिया। आला अधिकारियों की वार्ता के बाद आपूर्ति शुरू हुई।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।