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लखनऊ में लेक व्यू अपार्टमेंट में लग्जरी फ्लैट लेने का आज से मौका, जानिए सुविधाएं और कीमत

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने गोमती नगर के विराज खंड में 'लेक व्यू अपार्टमेंट' आवासीय परियोजना लॉन्च की है। आज से 18 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में 19 मंजिला तीन टावर बनाए जाएंगे, जिनमें 3 बीएचके प्लस सर्वेंट श्रेणी के कुल 646 फ्लैट होंगे।

लखनऊ में लेक व्यू अपार्टमेंट में लग्जरी फ्लैट लेने का आज से मौका, जानिए सुविधाएं और कीमत

राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश और विकसित इलाके गोमती नगर में आशियाना बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बेहद शानदार खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) गोमती नगर के विराज खंड में 'लेक व्यू अपार्टमेंट' शुरू करने जा रहा है। इस पूरी परियोजना की आधिकारिक लॉन्चिंग सोमवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने की। आज यानी 19 मई से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की खिड़की खोल दी गई है, जो 18 जून, 2026 तक चालू रहेगी।

किसे मिलेगा मौका और कैसे करें आवेदन?

एलडीए के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना में फ्लैट पाने के इच्छुक आवेदक केवल एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण कराने के लिए सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फ्लैट की कुल अनुमानित कीमत की 5 प्रतिशत धनराशि (रजिस्ट्रेशन फीस) अग्रिम तौर पर जमा करनी होगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए राहत देते हुए इसे मात्र 2.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया बंद होने के बाद, पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से भाग्यशाली विजेताओं को फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा।

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19 मंजिल के 3 टावर में होंगे 646 लग्जरी फ्लैट्स

विराज खंड में बनने जा रहा यह 'लेक व्यू अपार्टमेंट' बेहद आलीशान और आधुनिक आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना होगा। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 60 मीटर की ऊंचाई वाले 19 मंजिला कुल 3 टावर खड़े किए जाएंगे। इन टावरों में कुल 646 प्रीमियम फ्लैट्स का निर्माण होगा। ये सभी फ्लैट्स 3 बीएचके प्लस सर्वेंट रूम (3 BHK + Servant Room) श्रेणी के होंगे। प्रत्येक फ्लैट का सुपर एरिया (क्षेत्रफल) लगभग 2340 वर्ग फीट होगा। इससे परिवारों को काफी खुला और हवादार स्पेस मिलेगा। प्राधिकरण ने प्रति फ्लैट की अनुमानित कीमत 1.13 करोड़ रुपये तय की है।

झील के पास जॉगिंग ट्रैक, क्लब हाउस और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'प्राइम लोकेशन' और इसके पास स्थित खूबसूरत झील है। झील के परिक्षेत्र को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। वहां एक शानदार जॉगिंग ट्रैक और आधुनिक एंटरटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसके अलावा, अपार्टमेंट के भीतर निवासियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इनमें आधुनिक स्वीमिंग पूल, विशाल पार्क और बच्चों के लिए किड्स प्ले-एरिया होगा। इसके अलावा इनडोर गेम्स और आयोजनों के लिए एक भव्य क्लब हाउस, 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर बैकअप और सुरक्षा व्यवस्था होगी। 1000 से अधिक वाहनों की सुरक्षित इनडोर पार्किंग के साथ ही रोजमर्रा की व्यावसायिक जरूरतों के लिए परिसर के भीतर ही कामर्शियल दुकानें भी होंगी।

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शहीद पथ से चंद मिनटों की दूरी, भुगतान में भारी छूट का भी ऑफर

भौगोलिक दृष्टि से यह अपार्टमेंट बेहद मुफीद जगह पर स्थित है। यहां से शहीद पथ, गोमती नगर रेलवे स्टेशन, अवध बस स्टेशन, सिनेपॉलिस मॉल के साथ-साथ शहर के नामचीन हॉस्पिटल्स और प्रतिष्ठित स्कूल मात्र कुछ ही मिनटों की दूरी पर उपलब्ध होंगे।

अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने योजना के वित्तीय पहलू की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरी परियोजना के निर्माण पर लगभग 760 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। एलडीए ने इस सिविल प्रोजेक्ट को 3 वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अधिकतम 5 वर्ष के भीतर सभी सफल आवंटियों को फ्लैटों की चाबी (कब्जा) सौंप दी जाएगी।

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आसान किस्तों और एकमुश्त भुगतान पर छूट

सफल आवंटियों को आवंटन पत्र जारी होने के बाद शेष धनराशि चुकाने के लिए 36 महीनों (3 साल) की आसान किस्तों की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, जो आवंटी आवंटन के बाद मात्र 45 से 90 दिनों के भीतर पूरी धनराशि का एकमुश्त (Full Payment) भुगतान कर देंगे, उन्हें कुल कीमत पर 4 से 6 प्रतिशत तक की विशेष वित्तीय छूट भी प्रदान की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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