लखनऊ में दबंगों ने चलती स्कूटी में लात मार गिराया, 2 दोस्तों को दौड़ाकर रॉड से पीटा
संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में दबंगों ने स्कूटी से जा रहे किशोर व उसके दोस्त पर दबंगों ने हमला कर दिया। एक को लात मारकर स्कूटी से गिरा दिया। दबंगों ने दोस्तों को दौड़ाकर रॉड हमला कर घायल कर दिया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में तालकटोरा के राजाजीपुरम में दो गुटों में मारपीट के दौरान स्कूटी से जा रहे किशोर व उसके दोस्त पर दबंगों ने हमला कर दिया। एक को लात मारकर स्कूटी से गिरा दिया। दबंगों ने दोस्तों को दौड़ाकर रॉड हमला कर घायल कर दिया। घायल किशोर के पिता ने तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
राजाजीपुरम के टिकैतराय एलडीए कालोनी निवासी रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 21 अक्टूबर को उनका 16 वर्षीय बेटा अरनव श्रीवास्तव अपने मित्र अंश सिंह 16 वर्ष के साथ स्कूटी से जा रहा था। रास्ते में कम्यूनिटी सेंटर के पास 15-20 युवक आपस में झगड़ रहे थे। यह देख उसके बेटे ने स्कूटी धीमी की, इसपर मारपीट कर रहे 7-8 युवक उनके बेटे की तरफ चिल्लाते हुए मारने के लिए दौड़े। यह सुनते ही उनका बेटा स्कूटी लेकर भागने लगा। इसपर कुछ युवकों ने बुलेट से पीछा करते हुए स्कूटी पर पीछे बैठे अंश पर रॉड से हमला कर दिया।
अंश बेसुध होकर स्कूटी से गिर गया। बुलेट सवार युवकों ने अरनव की स्कूटी लात मारकर गिरा दी और रॉड से वार कर उसको भी जख्मी कर दिया। अरनव ने परिजनों को सूचना देकर अंश को आरएलबी अस्पताल ले गया। इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
मां-बेटी को पीटा, अभद्रता का आरोप
वहीं काकोरी क्षेत्र में भैंस के गोबर करने पर पडोसी ने महिला की पिटाई कर दी। मारपीट होता देख बेटी मौके पर पहुंची तो आरोपी ने उसकी भी पिटाई कर दी। आरोप है कि मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए और महिला से अभद्रता भी की। काकोरी इलाके की महिला ने बताया कि 19 अक्टूबर को वह भैंस लेकर जा रही थी। तभी सड़क पर भैंस ने गोबर कर दिया। इससे नाराज खेलावन, बुद्धलाल व तिवारी ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। मारपीट देख महिला की बेटी पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि खेलावन ने पीड़िता के सीने पर लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गयी। इंस्पेक्टर का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही हैं।