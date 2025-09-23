लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बढ़े बेड, मरीजों की भर्ती होगी और आसान

लखनऊ केजीएमयू के मरीजों के लिए राहत की खबर है। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बेड बढ़े हैं। मरीजों को इलाज के लिए कई घंटों इंतजार नहीं करना होगा। केजीएमयू प्रशासन के इस प्रयास से मरीजों को लाभ पहुंचेगा।

लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। केजीएमयू प्रशासन ने ट्रॉमा कैजुअल्टी में 40 बेड और छह वेंटिलेटर बेड यूनिट का लोकार्पण किया है। इससे प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भी राहत मिल सकेगी। उन्हें इलाज के लिए कई घंटों इंतजार नहीं करना होगा। केजीएमयू प्रशासन के इस प्रयास से रोजाना सैकड़ों मरीजों को लाभ पहुंचेगा।

केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने परिसर में नवीन इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर में नवीनीकृत कैजुअल्टी यूनिट का लोकार्पण किया है। इस यूनिट में ट्रॉमा वाली सुविधाओं से युक्त 40 बेड और छह वेंटिलेटर बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू की गई है। इस मौके पर ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि इस नवीनीकरण से आपातकालीन मरीजों को बेहतर इलाज और राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 40 बेड की विस्तृत कैजुअल्टी और छह वेंटीलेटर बेड की उपलब्धता से गंभीर मरीजों की जीवनरक्षा और भी प्रभावी होगी।