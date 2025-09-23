Lucknow KGMU trauma center has been expanded with increased beds, making patient admission easier लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बढ़े बेड, मरीजों की भर्ती होगी और आसान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow KGMU trauma center has been expanded with increased beds, making patient admission easier

लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बढ़े बेड, मरीजों की भर्ती होगी और आसान

लखनऊ केजीएमयू के मरीजों के लिए राहत की खबर है। केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बेड बढ़े हैं। मरीजों को इलाज के लिए कई घंटों इंतजार नहीं करना होगा। केजीएमयू प्रशासन के इस प्रयास से मरीजों को लाभ पहुंचेगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:55 AM
share Share
Follow Us on
लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बढ़े बेड, मरीजों की भर्ती होगी और आसान

लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। केजीएमयू प्रशासन ने ट्रॉमा कैजुअल्टी में 40 बेड और छह वेंटिलेटर बेड यूनिट का लोकार्पण किया है। इससे प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भी राहत मिल सकेगी। उन्हें इलाज के लिए कई घंटों इंतजार नहीं करना होगा। केजीएमयू प्रशासन के इस प्रयास से रोजाना सैकड़ों मरीजों को लाभ पहुंचेगा।

केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने परिसर में नवीन इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर में नवीनीकृत कैजुअल्टी यूनिट का लोकार्पण किया है। इस यूनिट में ट्रॉमा वाली सुविधाओं से युक्त 40 बेड और छह वेंटिलेटर बेड पर मरीजों की भर्ती शुरू की गई है। इस मौके पर ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि इस नवीनीकरण से आपातकालीन मरीजों को बेहतर इलाज और राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि 40 बेड की विस्तृत कैजुअल्टी और छह वेंटीलेटर बेड की उपलब्धता से गंभीर मरीजों की जीवनरक्षा और भी प्रभावी होगी।

ट्रॉमा सेंटर के एमएस डॉ. अमिय अग्रवाल ने कहा कि वेंटीलेटर बेड की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी उच्चीकृत होने से गंभीर मरीजों की देखभाल समय पर और प्रभावी रूप में संभव होगी। कार्यक्रम में सीएमएस जीएम एंड एच डॉ. बीके ओझा, एमएस जीएम एंड एच डॉ. सुरेश कुमार, मीडिया प्रभारी एवं डीन पैरामेडिक्स डॉ. केके सिंह, विभागाध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव, डॉ. हैदर अब्बास एवं डॉ. अविनाश अग्रवाल, डॉ. समीर मिश्रा, डॉ. वैभव जायसवाल, डॉ. यादवेंद्र धीर, सीएमओ डॉ. धीरेंद्र पटेल व डॉ. समीर कुमार आदि रहे।

Up News UP News Today KGMU Lucknow अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |