लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास और यौन शोषण पर रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, जानें पूरा मामला

लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास और यौन शोषण पर रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, जानें पूरा मामला

संक्षेप:

लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास और यौन शोषण पर रेजिडेंट डॉक्टर पर ऐक्शन हुआ है। डॉक्टर को सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीन एकेडमिक्स डॉ. वीरेंद्र आतम की तरफ से मंगलवार को आदेश जारी किया गया है।  

Dec 23, 2025 06:17 pm IST
लंबी जद्दोजहद के बाद धर्मांतरण प्रयास व यौन शोषण मामले में लखनऊ केजीएमयू के पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पर गाज गिरी। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। डीन एकेडमिक्स डॉ. वीरेंद्र आतम की तरफ से मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। उसके केजीएमयू परिसर व हॉस्टल में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

केजीएमयू पैथोलॉजी में पश्चिम बंगाल निवासी एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने उत्तराखंड के खटीमा निवासी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पर उसकी बेटी का धर्मांतरण कराने के प्रयास का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग के पास भेजी है। उसके बाद केजीएमयू प्रशासन व पुलिस में भी इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता का यह भी कहना है कि पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने उसकी बेटी से शादी करने से पहले धर्म बदलने का दबाव बनाया था। मना करने पर भी परेशान कर रहा था। इसी वजह से रेजिडेंट डॉक्टर मेरी बेटी ने 17 दिसंबर को आत्महत्या का प्रयास किया था। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में इलाज चला। शुक्रवार को तबीयत में सुधार के बाद डिस्चार्ज किया गया था।

देर रात तक चली जांच

धर्म बदलने का दबाव बनाने वाले आरोपी रेजिडेंट ने नीट पीजी काउंसिलिंग के माध्यम से करीब डेढ़ साल केजीएमयू में दाखिला लिया था। अपने ही विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया था। पीड़िता की शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन ने सात सदस्यीय विशाखा कमेटी को मामला सुपुर्द किया। सोमवार को विशाखा कमेटी ने पीड़ित महिला रेजिडेंट व आरोपी के बयान दर्ज किए। देर रात तक जांच चली। मंगलवार को दोनों पक्षों के बयान व सुबूतों के आधार पर विशाखा कमेटी ने पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर को दोषी करार दिया।

बिना इजाजत शहर छोड़ने पर रोक

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि पीड़िता ने यौन शोषण व धर्म बदलने के प्रयास संबंधी गंभीर आरोप लगाए थे। यौन शोषण के आरोप में विशाखा कमेटी ने उसे निलंबित करने की सिफारिश की थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसे निलंबित कर दिया गया है। बाकी धर्मान्तरण प्रयास संबंधी मसले में पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा बिना इजाजत शहर छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
