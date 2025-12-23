लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास और यौन शोषण पर रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, जानें पूरा मामला

संक्षेप: लखनऊ केजीएमयू में धर्मांतरण प्रयास और यौन शोषण पर रेजिडेंट डॉक्टर पर ऐक्शन हुआ है। डॉक्टर को सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीन एकेडमिक्स डॉ. वीरेंद्र आतम की तरफ से मंगलवार को आदेश जारी किया गया है।

लंबी जद्दोजहद के बाद धर्मांतरण प्रयास व यौन शोषण मामले में लखनऊ केजीएमयू के पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पर गाज गिरी। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। डीन एकेडमिक्स डॉ. वीरेंद्र आतम की तरफ से मंगलवार को आदेश जारी किया गया है। उसके केजीएमयू परिसर व हॉस्टल में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

केजीएमयू पैथोलॉजी में पश्चिम बंगाल निवासी एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के पिता ने उत्तराखंड के खटीमा निवासी पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर पर उसकी बेटी का धर्मांतरण कराने के प्रयास का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग के पास भेजी है। उसके बाद केजीएमयू प्रशासन व पुलिस में भी इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता के पिता का यह भी कहना है कि पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर ने उसकी बेटी से शादी करने से पहले धर्म बदलने का दबाव बनाया था। मना करने पर भी परेशान कर रहा था। इसी वजह से रेजिडेंट डॉक्टर मेरी बेटी ने 17 दिसंबर को आत्महत्या का प्रयास किया था। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में इलाज चला। शुक्रवार को तबीयत में सुधार के बाद डिस्चार्ज किया गया था।

देर रात तक चली जांच धर्म बदलने का दबाव बनाने वाले आरोपी रेजिडेंट ने नीट पीजी काउंसिलिंग के माध्यम से करीब डेढ़ साल केजीएमयू में दाखिला लिया था। अपने ही विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया था। पीड़िता की शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन ने सात सदस्यीय विशाखा कमेटी को मामला सुपुर्द किया। सोमवार को विशाखा कमेटी ने पीड़ित महिला रेजिडेंट व आरोपी के बयान दर्ज किए। देर रात तक जांच चली। मंगलवार को दोनों पक्षों के बयान व सुबूतों के आधार पर विशाखा कमेटी ने पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर को दोषी करार दिया।