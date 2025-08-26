महिला नर्सिंग ऑफिसर नेल पॉलिश लगाकर नहीं कर सकेंगी ड्यूटी, गहने पहनने की भी इजाजत नहीं होगी

लखनऊ केजीएमयू में महिला नर्सिंग ऑफिसर नेल पॉलिश लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकेंगी। ड्यूटी के दौरान बहुत गहने पहनने की भी इजाजत नहीं होगी। यह व्यवस्था केजीएमयू प्रशासन ने नर्सिंग मैनुअल में लागू की है।

लखनऊ केजीएमयू में महिला नर्सिंग ऑफिसर अब नेलपॉलिश लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकेंगी। ड्यूटी के दौरान बहुत गहने पहनने की भी इजाजत नहीं होगी। बेहद सामान्य से गहने ही पहनकर ड्यूटी कर सकेंगी। यह व्यवस्था केजीएमयू प्रशासन ने नर्सिंग मैनुअल में लागू की है। केजीएमयू कार्यपरिषद ने नर्सिंग मैनुअल को मंजूरी दे दी है। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर ने इस पर विरोध जाहिर किया है।

केजीएमयू में पहली बार नर्सिंग मैनुअल तैयार करके लागू किया गया है। इसमें नर्सिंग अधिकारियों के दायित्व, अधिकार और छुट्टी संबंधी प्रावधान दर्ज हैं। अभी तक इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रदेश के किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं है। केजीएमयू प्रदेश का पहला संस्थान है जिसमें नर्सिंग मैनुअल लागू किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी संबंधी बोर्ड इमरजेंसी और वार्ड में भी लगाए जाएंगे। ताकि मरीज-तीमारदार उनसे संपर्क कर सकें।

अहम जिम्मेदारियां

-नर्सिंग ऑफिसर सभी से विनम्रता से बात करें

-मरीजों को मिलने के समय की जानकारी दें

-दवाएं संबंधी जानकारी तीमारदारों से साझा करें

-पीने के पानी का स्थान पूछने पर बताना होगा

-मरीज के खाने का समय और दिन के समय नाई की उपलब्धता बतानी होगी

-भर्ती होने के तुरंत बाद और जरूरत पड़ने पर यह सुनिश्चित करना कि डॉक्टर ने मरीज देखा है

-ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के कॉल का जवाब नहीं देने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सूचना देनी होगी

-मरीज के फोन पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी

-खून चढ़ाने की प्रक्रिया के बारे तीमारदारों को बताना होगा

-साफ-सफाई के प्रति जागरुक करना होगा।