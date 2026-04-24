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केजीएमयू फर्जी डॉक्टर; कई संस्थानों के चिकित्सक और मेडिकल छात्र-छात्राएं रडार पर

Apr 24, 2026 06:08 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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लखनऊ के केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद की जांच अब अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन तक पहुंच गई है। पुलिस ने आरोपी का पासपोर्ट जब्त कर उसकी विदेश यात्राओं और बाहरी देशों में फैले नेटवर्क का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।

केजीएमयू फर्जी डॉक्टर; कई संस्थानों के चिकित्सक और मेडिकल छात्र-छात्राएं रडार पर

केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद का पासपोर्ट जब्त कर पुलिस और एजेंसियां उसकी विदेश यात्राओं और वहां के कनेक्शन का ब्योरा जुटा रही हैं। हस्साम की पैठ किन-किन देशों में थी? वह मेडिकल छात्र-छात्राओं को अमेरिका और किन देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजने की तैयारी कर रहा था? वहां उसका कैसा नेटवर्क है? इन तमाम बिंदुओं पर टीमें तफ्तीश कर रही हैं। पुलिस और एजेंसियां शहर और अन्य जनपदों के जो डॉक्टर अथवा मेडिकल छात्र-छात्राएं गिरोह से जुड़े थे, उनका नेटवर्क खंगाल रही हैं। उन सभी को नोटिस जारी कर चौक पुलिस पहले बयान दर्ज करेगी। साक्ष्य मिलने पर मुकदमें में नाम बढ़ाकर गिरफ्तारी भी करेगी।

हस्साम की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर चिकित्सकों, परिचितों का भी पुलिस पता लगा रही है। इन सभी को पुलिस सूचीबद्ध कर रही है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि हस्साम ने अपने शैक्षिक व कुछ अन्य दस्तावेज फर्जी बनवा रखे थे। वह कौन दस्तावेज हैं? दस्तावेजों को बनवाने में उसकी मदद कौन करता था? इन सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। फर्जी दस्तावेजों से संबंधित कुछ साक्ष्य पुलिस को उसके मोबाइल और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स में मिले हैं। चौक पुलिस फर्जी डॉक्टर हस्साम के घर पहुंची। वहां उसके परिवारीजनों से मिले।

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शिविर में शामिल छात्र-छात्राओं की होगी पहचान

जांच के तहत कॉर्डियो सेवा फाउंडेशन से जुड़े शिविरों में शामिल छात्र-छात्राओं की पहचान तेज कर दी गई है। सभी हॉस्टल वार्डन, क्लास टीचर्स और संबंधित अधिकारियों को शिविर की तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों के आधार पर प्रतिभागियों की पहचान की जा रही है। साथ ही चिन्हित छात्र-छात्राओं से नेटवर्क और गतिविधियों के बारे में पूछताछ की तैयारी है।

हिंदू छात्राओं को नेटवर्क से जोड़ना चाहता था

केजीएमयू प्रशासन की छानबीन में सामने आया कि संदिग्ध छात्र फारूक मसूदी का सोशल मीडिया पर बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स जुड़े थे। यह भी दावा किया जा रहा है कि वह अपने नेटवर्क के जरिए छात्रों को जोड़ता था। उन्हें कॉन्फ्रेंस व विदेश अवसरों के सपने दिखाता था। वह 2023 से हिन्दू छात्राओं को नेटवर्क से जोड़ने का अभियान चला रखा था। इ

हर हफ्ते मुस्लिम बस्तियों में लगाता था कैम्प

पुलिस और एजेंसियों की जांच में पता चला है कि हस्साम मुस्लिम बस्तियों में हर हफ्ते स्वास्थ्य कैम्प लगाता था। लोगों का विश्वास जीतने के लिए वह प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों से जुड़े डॉक्टरों को आमंत्रित करता था। उन्हें चीफ गेस्ट (मुख्य अतिथि) बनाता था। कार्यक्रम में उनका संबोधन कराता था। मरीजों को तरह-तरह के इलाज के बारे में जानकारी दिलाता था। मरीजों को सस्ते इलाज का झांसा देकर उनसे ठगी करता था। मेडिकल संस्थानों में उन्हें भर्ती कराकर धन की उगाही करता था।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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