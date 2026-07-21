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लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सफर हुआ महंगा, कार वालों से अब वसूला जाएगा इतने रुपये टोल

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को अब अधिक टोल देना होगा। नई दरें सोमवार देर रात 12 बजे से लागू कर दिया है। अब कार वालों को 100 रुपये टोल देना होगा।

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सफर हुआ महंगा, कार वालों से अब वसूला जाएगा इतने रुपये टोल

Kanpur-Lucknow Highway Toll Tax: कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाना अब महंगा हो जाएगा। नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को अब अधिक टोल देना होगा। एनएचएआई ने टोल दरों में संसोधन करते हुए नई दरें सोमवार देर रात 12 बजे से लागू कर दिया है। अभी एक अप्रैल 2026 से लागू दरों से टोल लिया जा रहा था।

नई दरों के कार का शुल्क 95 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये हो गया है। जबकि हल्के कर्मशियल गाड़ी या मिनी बस का 160, बस और दो एक्सल वाहनों का 340, तीन एक्सएल का 370, चार से छह एक्सल वाहनों का 535 और सात या अधिक एक्सल वाहनों का शुल्क 650 रुपये कर दिया गया है।

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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करें इस पर सफर करना महंगा है। कार, जीप, एसयूवी का टोल 415 रुपये लगेगा। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल का 670 रुपये, बस और ट्रक 1405 और भारी वाहन का 1530 रुपये लगेगा। ये रेट 24 घंटे में रिटर्न का है। वहीं, एक तरफ का टोल कार, जीप, एसयूवी का 275 रुपये, लाइट कमर्शियल व्हीकल का 445 रुपये, बस और ट्रक का 935 और भारी वाहन का 1020 रुपये है।

एक्सप्रेसवे पर सालाना कितने का है पास

वहीं, मासिक पास 50 सिंगल ट्रिप के लिए कार का 9220, वार्षिक पास 3075 रुपये में 1 साल में 100 राउंड ट्रिप / 200 बार टोल क्रॉसिंग है। वार्षिक फास्टैग पास वाले को प्रति ट्रिप करीब 15 रुपये लगेगा।

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लखनऊ का सफर 14 रुपये सस्ता

उधर, लखनऊ और कानपुर के बीच रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन निगम द्वारा कराए गए सर्वे में हाईवे की दूरी कम पाई गई है, जिसके बाद साधारण बसों का किराया 14 रुपये घटाकर 123 रुपये कर दिया गया है। नए किराये का ब्योरा प्रदेश भर के डिपो के टिकट मशीनों में अपडेट कर दिया गया है, जिसका लाभ यात्रियों को 21 जुलाई से मिलने लगेगा। पहले बसें चारबाग से संचालित होती थीं, तब कानपुर झकरकटी बस अड्डे की दूरी 90 किलोमीटर दर्ज थी। अब संचालन आलमबाग बस अड्डे से हो रहा है और एक्सप्रेसवे बनने के बाद हाईवे की दूरी में भी कमी दर्ज की गई। इससे कुल दूरी करीब 6 किमी घटकर 84 किमी रह गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने पुष्टि की है कि हाईवे पर सर्वे के बाद यात्रियों को किराया में छूट का फायदा दिया जा रहा है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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