लखनऊ-कानपुर हाईवे पर सफर हुआ महंगा, कार वालों से अब वसूला जाएगा इतने रुपये टोल

कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को अब अधिक टोल देना होगा। नई दरें सोमवार देर रात 12 बजे से लागू कर दिया है। अब कार वालों को 100 रुपये टोल देना होगा।

Kanpur-Lucknow Highway Toll Tax: कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाना अब महंगा हो जाएगा। नवाबगंज टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को अब अधिक टोल देना होगा। एनएचएआई ने टोल दरों में संसोधन करते हुए नई दरें सोमवार देर रात 12 बजे से लागू कर दिया है। अभी एक अप्रैल 2026 से लागू दरों से टोल लिया जा रहा था।

नई दरों के कार का शुल्क 95 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये हो गया है। जबकि हल्के कर्मशियल गाड़ी या मिनी बस का 160, बस और दो एक्सल वाहनों का 340, तीन एक्सएल का 370, चार से छह एक्सल वाहनों का 535 और सात या अधिक एक्सल वाहनों का शुल्क 650 रुपये कर दिया गया है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की बात करें इस पर सफर करना महंगा है। कार, जीप, एसयूवी का टोल 415 रुपये लगेगा। इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल का 670 रुपये, बस और ट्रक 1405 और भारी वाहन का 1530 रुपये लगेगा। ये रेट 24 घंटे में रिटर्न का है। वहीं, एक तरफ का टोल कार, जीप, एसयूवी का 275 रुपये, लाइट कमर्शियल व्हीकल का 445 रुपये, बस और ट्रक का 935 और भारी वाहन का 1020 रुपये है।

एक्सप्रेसवे पर सालाना कितने का है पास वहीं, मासिक पास 50 सिंगल ट्रिप के लिए कार का 9220, वार्षिक पास 3075 रुपये में 1 साल में 100 राउंड ट्रिप / 200 बार टोल क्रॉसिंग है। वार्षिक फास्टैग पास वाले को प्रति ट्रिप करीब 15 रुपये लगेगा।