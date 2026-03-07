Hindustan Hindi News
एक अप्रैल से चालू होगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे! 45 मिनट में सफर पूरा, हाईटेक सुविधाओं से लैस

Mar 07, 2026 10:26 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल से शुरू होने की तैयारी है। 63 किमी लंबे इस हाईवे पर स्कूटर इंडिया के पास बचा 120 मीटर काम पूरा हो गया है। 20 मार्च तक फिनिशिंग और टेस्टिंग के बाद इसे खोला जाएगा। 120 किमी/घंटा स्पीड से लखनऊ से कानपुर का सफर 40-45 मिनट में पूरा होगा।

एक अप्रैल से चालू होगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे! 45 मिनट में सफर पूरा, हाईटेक सुविधाओं से लैस

लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से वाहनों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब अंतिम चरण में फिनिशिंग और सुरक्षा जांच का काम किया जा रहा है।

1 अप्रैल से एक्सप्रेस वे शुरू होने का दावा

अधिकारियों के मुताबिक स्कूटर इंडिया के पास करीब 120 मीटर का एलिवेटेड हिस्सा निर्माणाधीन था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। इस हिस्से की फिनिशिंग का काम 20 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद पूरे एक्सप्रेसवे की सुरक्षा जांच और टेस्टिंग की जाएगी। यदि परीक्षण सफल रहता है तो इसे 1 अप्रैल से आम वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

45 मिनट में लखनऊ टू कानपुर

करीब चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है। इसमें से करीब 45 किलोमीटर हिस्सा कानपुर जिले में और 17.8 किलोमीटर हिस्सा लखनऊ जिले में आता है। कानपुर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 45 किलोमीटर तक ग्रीन बेल्ट विकसित की गई है, जबकि लखनऊ का हिस्सा एलिवेटेड और फ्लाईओवर के रूप में तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके चलते लखनऊ से कानपुर के बीच सफर महज 40 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में इस दूरी को तय करने में डेढ़ से दो घंटे तक का समय लग जाता है।

हाईटेक सुविधाओं से लैस एक्सप्रेस वे

एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग पर 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इन कैमरों की विशेषता यह है कि यदि कोई वाहन किसी स्थान पर दो मिनट से अधिक समय तक खड़ा रहता है तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को मिल जाएगी।

इसके अलावा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 10 मिनट के भीतर एंबुलेंस मौके पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हर दो किलोमीटर पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से चालक सीधे एनएचएआई कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दे सकेंगे।

अमेनिटी सेंटर, एटीएम, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं

एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वे-साइड अमेनिटी सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। यहां आधुनिक टॉयलेट, रेस्ट रूम, फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप, सीएनजी और ईवी चार्जिंग स्टेशन, वाहन मरम्मत वर्कशॉप, बैंक एटीएम और छोटे होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करीब 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर, एंबुलेंस और मेडिकल टीम भी तैनात की जाएगी।

एनएचएआई लखनऊ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा के मुताबिक एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 20 मार्च तक फिनिशिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षण सफल होने पर 1 अप्रैल से वाहनों का आवागमन शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है।

