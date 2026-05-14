लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे किनारे रहने वालों को बड़ी राहत, वाहनों या हार्न का शोर नहीं सुनाई देगा

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे (NE-6) के एलिवेटेड और फ्लाईओवर वाले हिस्सों के किनारे रहने वाले लोगों को अब वाहनों के शोर और हॉर्न की आवाज से राहत मिलेगी। एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ लगभग 10 फीट ऊंचे आधुनिक 'ध्वनि रोधक बैरियर' (Sound Barriers) लगाए जा रहे हैं।

फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड के आसपास रहने वालों की नींद अब वाहनों के शोर और हॉर्न से नहीं उड़ेगी। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड के बगल में बने आवासों और अपार्टमेंटों में रहने वालों तक 120 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरते वाहनों का शोर और हॉर्न की आवाज नहीं पहुंचेगी। अभी तक एंटी विजिबल शीट लगाई जाती रही है। ऐसी शीट लखनऊ में शहीद पथ पर लगाई भी गई है। इससे शोर दबता नहीं था। नई शीट से कहा जा रहा है कि शोर काफी दब जाएगा।

ध्वनि रोधक बैरियर लगाए गए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे (एनई-6) की लंबाई 62.7 किमी हैं, जिसमें लगभग 42 किमी ग्रीन फील्ड है, जो कि उन्नाव के बनी से शुरू होकर कानपुर के शुक्लागंज तक जाता है। शेष हिस्सा एलिवेटेड और फ्लाईओवर का है, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ में नादरगंज फ्लाईओवर(कानपुर से आते समय वाली रोड पर) लगभग 800 मीटर लंबा है। एलिवेटेड रोड दो हिस्सों में है। पहला सरोजनीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेट के सामने से शुरू होकर दरोगा खेड़ा तक जाता है, यह 1.74 किमी लंबा है।

दूसरा एलिवेटेड रोड दरोगाखेड़ा से शुरू होता है और बनी तक जाता है, जो कि 9.6 किमी लंबा है। इन्हीं दोनों एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ एनएचएआई ने ध्वनि रोधक बैरियर लगाए हैं। लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक लगे ये बैरियर एल्युमिनियम और स्टीलयुक्त विशेष फ्रेम के बने हैं। फ्रेम के अंदर फाइबर का प्रयोग किया गया है।

हर पांच किमी पर मीडियन ओपनिंग बैरियर लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर हर पांच किमी पर मीडियन ओपनिंग बैरियर लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार चूंकि पूरे एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर ऊंचे हैं, ऐसे में कोई हादसा होने पर सहायता के लिए एंबुलेंस पहुंचती है और घायल को लेकर उसे एक्सप्रेस वे के दूसरी तरह जाना है तो उसे आगे के टोल प्लाजा से निकल कर दूसरी तरफ से आना पड़ता। ऐसे में समय काफी लगता है। इस समय को ही बचाने के लिए हर पांच किमी पर मीडियन ओपनिंग बैरियर लगाए हैं, जिसे आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सकेगा।