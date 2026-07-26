उद्घाटन के 12 दिनों में धंसा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे; सपा नेता ने वीडियो दिखाकर सवाल उठाए

उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 12 दिन बाद सड़क का 5-7 मीटर हिस्सा धंस गया। प्रारंभिक तौर पर लगातार बारिश को वजह माना जा रहा है, जबकि विपक्ष ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। संबंधित एजेंसी ने मरम्मत शुरू कर दी है और तकनीकी जांच की मांग तेज हो गई है।

यूपी के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 12 दिन बाद सड़क धंसने का मामला सामने आया है। उन्नाव के कोरारी क्षेत्र के पास कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन में करीब 5 से 7 मीटर तक सड़क का हिस्सा धंस गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद परियोजना की निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने सड़क धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए।

सपा नेता ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना में उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क का धंसना निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खिसकने से यह स्थिति पैदा हुई हो सकती है।

पैच वर्क पूरा कर चालू हुआ ट्रैफिक हालांकि, सड़क धंसने की वास्तविक वजह का पता तकनीकी जांच के बाद ही चल सकेगा। संबंधित विभाग ने अभी तक जांच पूरी होने से पहले किसी अंतिम कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित हिस्से पर तत्काल पैच वर्क कर सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया, जिससे आवागमन सामान्य बना रहे।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी नई परियोजना में इस तरह की समस्या सामने आना गंभीर मामला है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि तकनीकी जांच में सड़क धंसने की वास्तविक वजह क्या सामने आती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।