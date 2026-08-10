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पानी-पानी हुआ लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे; फर्राटा भरती रहीं बाइकें, नियमों की उड़ीं धज्जियां

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, उन्नाव
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बारिश ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर जलनिकासी की खामियां उजागर कर दीं। कई स्थानों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। मरम्मत के चलते डायवर्जन से यातायात प्रभावित रहा। पंप लगाकर पानी निकाला गया और पैचवर्क को तिरपाल से ढका गया। वहीं बैन के बावजूद बाइकें फर्राटा  भरती दिखीं।

lucknow kanpur expressway
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर रविवार को करीब एक घंटे की झमाझम बारिश ने निर्माण और जल निकासी की खामियों की एक बार फिर पोल खोल दी। सड़क किनारे कई स्थानों पर पानी लबालब भर गया। ड्रेनेज के लिए बनाए गए होल भी पानी की निकासी में नाकाफी साबित हुए। किमी 30.9, 30.6, 47.2 और 48.2 पर जलभराव इतना अधिक रहा कि तेज रफ्तार ट्रकों के गुजरने पर पानी कई फीट ऊपर तक उछलता रहा। उधर, एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह चल रहे मरम्मत कार्य के कारण यातायात व्यवस्था भी सवालों के घेरे में रही। किलोमीटर 29.9 से 30.7 किमी तक तीनों लेन बंद कर डायवर्जन किया गया है। बारिश के बीच भी वाहन इस जोखिम भरे रांग साइड से निकलते रहे।

बैन के बावजूद एक्सप्रेस वे पर दौड़े दोपहिया

सबसे गंभीर स्थिति यह रही कि एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए गए थे, वहीं बारिश के बीच बाइक पर सवार कांवड़िए तेज रफ्तार में दौड़ते नजर आए। रविवार की बारिश ने उसी आशंका को फिर सामने ला दिया। सड़क पर पानी भरने से साफ दिखा कि जल निकासी की व्यवस्था अभी भी प्रभावी नहीं हो सकी है। मरम्मत कर रहे कर्मियों ने जलभराव की सूचना अधिकारियों को दी। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकाला गया। पैच वर्क को पानी से बचाने को कई जगह तिरपाल डालकर ढकने का प्रयास किया गया।

काम रुका, तिरपाल से ढककर पैच को बचाया

दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई बारिश लगभग एक घंटे तक झमाझम होती रही। इसके चलते एक्सप्रेसवे पर चल रहा मरम्मत कार्य एक घंटे से अधिक समय तक रोकना पड़ा। किलोमीटर 48.8 और 30.6 समेत अन्य स्थानों पर किए गए पैच वर्क को बारिश के पानी से बचाने की कोशिश की गई। कर्मचारियों ने पैच पर तिरपाल डाल दी, ताकि पानी से डामर बह न जाए। कर्मचारियों को आशंका रही कि नया डाला गया डामर पानी में बहा तो सड़क दोबारा टूट सकती है।

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डायवर्जन 30.7 किमी तक, रांग साइड दौड़े वाहन

किलोमीटर 30.6 पर पिछले दो दिनों से मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके चलते 29.9 से 30.7 किमी तक डायवर्जन किया गया है। रविवार को भी उक्त प्रभावित हिस्से में तीनों लेन बंद रहीं। कानपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को डायवर्जन के जरिए रांग साइड से निकाला गया। बारिश के दौरान भी यह व्यवस्था जारी रही। वहीं, किलोमीटर 48.8 किमी के पास भी मरम्मत के चलते करीब 500 मीटर तक वाहनों को एक ही लेन से गुजरना पड़ा।

आदेश दरकिनार, बारिश में फर्राटा भरती रहीं बाइकें

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तीनपहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। उद्घाटन के समय गलत दिशा में बाइक चलाने और स्टंटबाजी वालों के खिलाफ कार्रवाई के दावे भी किए गए थे। कुछ दिनों तक अमल भी दिखाई दिया, पर व्यवस्था ढीली पड़ती नजर आई। रविवार को बारिश के बीच दर्जनभर बाइक पर सवार कांवड़िये एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरते दिखाई दिए। हैरानी की बात यह कि प्रतिबंध के बावजूद बाइक सवारों को रोकने या कार्रवाई करने वाला कोई जिम्मेदार मौके पर नजर नहीं आया।

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80 की रफ्तार में ट्रक निकला तो छह फीट तक उछला पानी

एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह जलभराव की स्थिति इतनी गंभीर रही कि तेज रफ्तार ट्रकों के गुजरने पर सड़क पर जमा पानी कई फीट ऊपर तक उछलता रहा। करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकले ट्रक के पहियों से पानी के छींटे कई फीट तक उछले। किलोमीटर 47.2 पर करीब 60 मीटर हिस्से में पानी बारिश बंद होने के लगभग एक घंटे बाद तक जमा रहा।

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