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30 हजार भारी वाहनों का लोड 20 साल तक सह सकेगा; ऐसा डिजाइन हुआ लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे

sandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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अत्याधुनिक तकनीक और मल्टी लेयर इंजीनियरिंग से तैयार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे को हर रोज लगभग एक लाख वाहनों और 30 हजार तक भारी वाहनों का दबाव झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। NHAI विशेषज्ञों के अनुसार नियमित रखरखाव के साथ यह सड़क करीब 20 वर्षों तक भारी ट्रैफिक का दबाव सहने में सक्षम रहेगी।

30 हजार भारी वाहनों का लोड 20 साल तक सह सकेगा; ऐसा डिजाइन हुआ लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे

कानपुर -लखनऊ एक्सप्रेस-वे के अगले महीने से आम लोगों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। अत्याधुनिक तकनीक और मल्टी लेयर इंजीनियरिंग से तैयार इस एक्सप्रेस-वे को प्रतिदिन लगभग एक लाख वाहनों तथा 30 हजार तक भारी वाहनों का दबाव झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एनएचएआई विशेषज्ञों के अनुसार नियमित रखरखाव के साथ यह सड़क करीब 20 वर्षों तक भारी ट्रैफिक का दबाव सहने में सक्षम रहेगी। एक्सप्रेस-वे की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी लेयर सड़क तकनीक है।

कंट्रोल्ड एक्सेस तकनीक पर बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे

सड़क निर्माण में हाई ग्रेड बिटुमिनस लेयर, मजबूत सब-बेस और वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इंजीनियरों के मुताबिक सड़क की ऊपरी परत घर्षण और दबाव सहन करती है जबकि नीचे की परतें भारी वाहनों के भार को पूरे स्ट्रक्चर में फैलाने का काम करती हैं। इससे सड़क जल्दी धंसने या टूटने की संभावना कम हो जाती है। एक्सप्रेस-वे को पूरी तरह कंट्रोल्ड एक्सेस तकनीक पर तैयार किया गया है। वाहन केवल निर्धारित इंटरचेंज और एंट्री-एग्जिट प्वाइंट से ही चढ़ और उतर सकेंगे। ओवरलोड वाहनों पर निगरानी के लिए वेट-इन-मोशन सेंसर और विशेष जांच व्यवस्था लगाई गई है।

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वेट इन मोशन सेंसर जांच से लोड का पता चलता है

वेट इन मोशन सेंसर जांच से सड़क पर चलने के दौरान उस वाहन का लोड पता चल जाता है। इसके लिए किसी धर्मकांटा की जरूरत नहीं होती है। सड़क के अंदर लगे सेंसर और हाईवे पर लगे कैमरों से वाहन का कुल वजन, एक्सल लोड, गति और नंबर प्लेट चलते चलते रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा हाईस्पीड ट्रैफिक को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आधुनिक ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, साइन बोर्ड और सुरक्षा बैरियर भी लगाए गए।

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ऐसे 20 साल तक ट्रैफिक लोड झेलेगा एक्सप्रेस-वे

मल्टी लेयर सड़क तकनीक- सड़क में कई मजबूत परतें बनाई गई हैं जो भारी वाहनों के भार को पूरे स्ट्रक्चर में फैलाकर सड़क को धंसने और टूटने से बचाती हैं।

हाई ग्रेड बिटुमिनस लेयर- ऊपरी सतह घर्षण, गर्मी और भारी ट्रैफिक का दबाव लंबे समय तक सहन करने में सक्षम है। ● साइंटिफिक ड्रेनेज सिस्टम: बारिश का पानी तुरंत बाहर निकालने की व्यवस्था, जिससे सड़क के नीचे पानी नहीं भरता और सड़क की उम्र बढ़ती है।

कंट्रोल्ड एक्सेस सिस्टम- एक्सप्रेस-वे पर केवल निर्धारित एंट्री और एग्जिट प्वाइंट से ही वाहन चढ़ और उतर सकेंगे, इससे हाईस्पीड ट्रैफिक सुरक्षित रहेगा।

वेट-इन-मोशन सेंसर- चलते हुए ट्रकों का वजन मापने वाली तकनीक, जिससे ओवरलोड वाहनों की पहचान बिना रोके की जा सकेगी। ●

ओवरलोड जांच व्यवस्था- अधिक भार वाले ट्रकों पर निगरानी रख सड़क को जल्दी खराब होने से बचाया जाएगा।

इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम- कैमरे, डिजिटल साइन बोर्ड और मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ट्रैफिक और सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी।

हाई लोड क्षमता- एक्सप्रेस-वे को प्रतिदिन लगभग एक लाख वाहन और 30 हजार भारी वाहनों का दबाव झेलने के हिसाब से डिजाइन किया गया है।

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परियोजना निदेशक, एनएचएआई, कानपुर पंकज यादव ने बताया कि कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का काम लखनऊ पीआईयू करा रहा है, जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। एक्सप्रेस-वे शुरू होने से कानपुर और लखनऊ के बीच यात्रा 35 से 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। औद्योगिक गतिविधियों, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को भी और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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