लखनऊ, कानपुर, आगरा के बाद अब इस जिले में चलेगी मेट्रो, रूट और स्टेशन सबकुछ तय, DPR तैयार
यूपी के प्रयागराज में अब मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेट्रो ट्रेन दौड़ाने के लिए दो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार की गई है। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा।
Prayagraj Metro: यूपी में लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। अब प्रयागराज में मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी है। प्रयागराज में मेट्रो को लेकर दो प्रस्तावित कॉरिडोर की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार हो गई है। रेलवे की तकनीकी परामर्शदाता संस्था राइट्स ने मेट्रो ट्रेन का नया डीपीआर यूपीएमआरसी (उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन) को सौंप दी है। अब शासन स्तर पर परियोजना को मंजूरी दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र से स्वीकृति मिलने पर परियोजना को धरातल पर उतारने का रास्ता खुलेगा।
प्रयागराज में पहले संपूर्ण मेट्रो ट्रेन चलाने का डीपीआर बनाया गया था। इसके बाद शासन के निर्देश पर राइट्स ने मेट्रो लाइट का डीपीआर बनाया। मेट्रो लाइट के डीपीआर के स्टेशन छोटे किए गए। यूपीएमआरसी के सुझाव पर एकबार फिर राइट्स ने पिछले साल पुन: पूर्ण मेट्रो के डीपीआर बनाने के लिए सर्वे शुरू किया। नए डीपीआर में भी मेट्रो ट्रेन संचालन के लिए पूर्व की भांति दो कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं।
कहां से कहां तक चलेगी मेट्रो
पहला कॉरिडोर शांतिपुरम से नैनी के छिवकी तक और दूसरा झूंसी से एयरपोर्ट-एयरोसिटी क्षेत्र को जोड़ने की योजना से संबंधित है। मेट्रो ट्रेन के लिए नोडल एजेंसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋ्रषिराज ने बताया कि नए डीपीआर में झूंसी-बमरौली रूट को एयरपोर्ट तक विस्तार दिया गया है। परेड में दोनों मेट्रो रूर क जंक्शन में रोपवे स्टेशन को शामिल किया गया है। शासन से 12 हजार करोड़ की मेट्रो ट्रेन परियोजना हरी झंडी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार मेट्रो ट्रेन के लिए बजट देगा।
कानपुर में सभी 10 भूमिगत स्टेशनों पर चली मेट्रो
वहीं दूसरी ओर कानपुर मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के सभी 10 भूमिगत स्टेशनों पर मेट्रो दौड़ गई है। सुरंगी मेट्रो नेटवर्क में मेट्रो का ट्रायल और टेस्ट रन पूरा कर लिया गया है। कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के कुल 29 मेट्रो स्टेशनों में साढ़े 13 किमी का रूट भूमिगत हिस्सा है। आईआईटी से नौबस्ता तक कॉरिडोर-1 के पांच भूमिगत स्टेशनों चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल पर पहले से यात्री सेवाएं चल रही हैं। इसके दो बाकी अंडरग्राउंड स्टेशन झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर पर ट्रायल पूरा हो चुका है। जबकि कॉरिडोर-दो के तीन स्टेशनों पर मेट्रो का टेस्ट रन सफल रहा है। कॉरिडोर-1 के 8.60 किलोमीटर भूमिगत हिस्से में सात स्टेशन हैं, जबकि कॉरिडोर-2 के 4.80 किलोमीटर हिस्से में तीन स्टेशन बनाए गए हैं। दोनों को मिलाकर भूमिगत नेटवर्क की लंबाई 13.4 किलोमीटर होती है। कॉरिडोर-1 के कुल 24 किलोमीटर लंबे रूट में फिलहाल 16 किलोमीटर पर मेट्रो चल रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।