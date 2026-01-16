ज्वैलरी कारोबारी ने की आत्महत्या, सर्राफा बाजार के भाव में उतार-चढ़ाव को लेकर थे परेशान

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में ज्वैलरी कारोबारी मनोज ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। उनका शव घर के अंदर आंगन में जाल के सहारे रस्सी से फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि वह सर्राफा बाजार के भाव में उतार-चढ़ाव को लेकर परेशान थे।

लखनऊ के चौपटिया इलाके में रहने वाले ज्वैलरी कारोबारी मनोज ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। उनका शव घर के अंदर आंगन में जाल के सहारे रस्सी से फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि सर्राफा बाजार में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में बाजार की स्थिति और आभूषणों के भाव में उतार-चढ़ाव को लेकर वह काफी परेशान रहते थे।

मनोज की चौक स्थित कुंदन मार्केट में आभूषणों की दुकान थी और वह लंबे समय से इसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। शुक्रवार सुबह जब परिजन जागे तो उन्होंने आंगन में मनोज को फंदे से लटका देखा। यह दृश्य देखते ही परिजनों की चीख निकल पड़ी। आनन-फानन में उन्हें फंदे से उतारकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना पर सआदतगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। इंस्पेक्टर संतोष आर्य ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।