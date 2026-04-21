Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ में आईपीएल मैच देखने जाना आसान, शहीद पथ पर चलेंगी कारें और सिटी बसें, यह है रूट डायवर्जन

Apr 21, 2026 02:31 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ वरिष्ठ संवाददाता
share

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 22 अप्रैल को होने वाले आईपीएल मैच के लिए यातायात पुलिस ने नया रूट प्लान जारी किया है। शहीद पथ पर कार, टैक्सी और ई-बसें चलती रहेंगी।

लखनऊ में आईपीएल मैच देखने जाना आसान, शहीद पथ पर चलेंगी कारें और सिटी बसें, यह है रूट डायवर्जन

नवाबों के शहर लखनऊ में आईपीएल (IPL) का खुमार चरम पर है। बुधवार 22 अप्रैल को शहीद पथ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मुकाबले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो और शहीद पथ पर जाम की स्थिति न बने, इसके लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने एक विस्तृत रूट प्लान और गाइडलाइन जारी की है।

शहीद पथ पर निजी वाहनों को छूट, व्यावसायिक वाहनों पर रोक

मैच वाले दिन शहीद पथ पर यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रोडवेज बसों और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों (ट्रकों आदि) के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों की राहत के लिए निजी वाहनों, किराए की टैक्सियों, कारों और बाइकों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मैच के दौरान ओला-उबर जैसी कैब सेवाएं और सिटी ई-बसें शहीद पथ पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में मुकाबला एकतरफा नहीं, अखिलेश के पक्ष में कुमार विश्वास क्या बोल गए?

विशेष निर्देश देते हुए कहा गया है कि सिटी बसें हुसड़िया से सुशांत गोल्फ सिटी के बीच शहीद पथ पर न तो सवारियां बैठाएंगी और न ही उतारेंगी। इसका उद्देश्य स्टेडियम के मुख्य द्वारों के सामने बसों के रुकने से होने वाली भीड़ को रोकना है।

रूट डायवर्जन और सवारी उतारने के लिए तय स्थान

एयरपोर्ट की तरफ से आने वाले दर्शकों और वाहनों को अहिमामऊ फ्लाईओवर से पहले ही अपनी सवारियां उतारनी होंगी। वहीं, जो वाहन अर्जुनगंज की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें अहिमामऊ से बाएं मुड़कर पीएचक्यू (PHQ), यूपी-112 और मातृत्व अस्पताल के पीछे वाली सड़क का प्रयोग करना होगा। वहां सवारी उतारने के बाद ये वाहन पीएचक्यू के सामने से होते हुए जी-20 तिराहे के रास्ते गोमतीनगर की तरफ निकल सकेंगे।

ये भी पढ़ें:महिला आरक्षण: लखनऊ में योगी के साथ आक्रोश मार्च पर निकला महिलाओं का हुजूम
ये भी पढ़ें:दाढ़ी रखने, जूड़ा न बनाने पर जुर्माना, UP के प्रतिष्ठित संस्थान में निर्देश जारी

दर्शकों और स्थानीय निवासियों के लिए विशेष अपील

यातायात विभाग ने स्टेडियम के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों से अपील की है कि यदि वे मैच देखने जा रहे हैं, तभी स्टेडियम की तरफ वाले मार्ग का चयन करें। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए आम जनता वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों के वाहनों को निकलने में देरी न हो।

परिवहन विभाग स्टेडियम तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त शटल बसों की व्यवस्था भी कर रहा है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से दर्शकों को अहिमामऊ तक पहुंचाएंगी। स्टेडियम के अंदर पार्किंग पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अन्य सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जा सकेंगे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।