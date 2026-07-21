ओटीएस का बड़ा तोहफा, 2.43 लाख मकान मालिक को राहत, 223 करोड़ रुपए का ब्याज होगा माफ
यूपी की राजधानी लखनऊ में 2.43 लाख मकान मालिक को बड़ी राहत मिलने जा रही है। हाउस टैक्स के बकाये पर लगने वाला 100 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया गया। इससे नगर निगम क्षेत्र के लाखों नागरिकों को राहत मिलेगी।
राजधानी लखनऊ के करीब 2.43 लाख भवन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है । इन मकान मालिकों को हाउस टैक्स के बकाये से बड़ी राहत मिलने जा रही है। शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। इस योजना के तहत हाउस टैक्स के बकाये पर लगने वाला 100 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे नगर निगम क्षेत्र के लाखों नागरिकों को राहत मिलेगी और निगम को भी लंबे समय से फंसी राजस्व राशि मिलने की उम्मीद है।
650 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ शहर में कुल 2,43,479 भवन स्वामियों पर हाउस टैक्स का बकाया है। इन भवनों पर मूल कर के रूप में 426.70 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि ब्याज की राशि 223.45 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर लखनऊ नगर निगम को 650.15 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। ओटीएस योजना के तहत यदि भवन स्वामी निर्धारित अवधि में मूल कर जमा कर देते हैं तो उन पर लगाया गया पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे नागरिकों को 223 करोड़ रुपये से अधिक की सीधी राहत मिलेगी। वहीं इस ओटीएस योजना के तहत विभाग का फंसा रुपया विभाग को मिल जाएगा।
जोन-6 में सबसे अधिक बकायेदार
लखनऊ नगर निगम के जोनवार आंकड़ों में जोन-6 सबसे आगे है। यहां 62,511 भवनों पर 90.67 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं जोन-1 में 24,705 भवनों पर सबसे अधिक 167.06 करोड़ रुपये की देनदारी दर्ज की गई है। जोन-8 में 109.90 करोड़ रुपये, जोन-4 में 65.70 करोड़ रुपये और जोन-3 में 62.05 करोड़ रुपये का बकाया है।
निगम को बढ़ेगी राजस्व प्राप्ति
लखनऊ नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि ब्याज माफी के कारण बड़ी संख्या में भवन स्वामी बकाया कर जमा करने के लिए आगे आएंगे। इससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
बकायेदारों से अपील
लखनऊ नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि योजना का बढ़कर लाभ उठाएं। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने सभी बकायेदार भवन स्वामियों से अपील की है कि वे ओटीएस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया कर जमा करें। उनका कहना है कि यह अवसर सीमित अवधि के लिए है और इसके बाद बकायेदारों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई तेज की जा सकती है। योजना लागू होने से जहां नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं नगर निगम को भी करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें