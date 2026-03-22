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लखनऊ हनीट्रैप कांड, डेटिंग ऐप से फंसाकर युवक को होटल में बुलाया, मारपीट के बाद 35 हजार रुपये भी लूटे

Mar 22, 2026 06:35 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप एक युवक से 35 लाख रुपये लूट लिए गए।दरअसल, युवक को होटल में बुलाकर चार युवकों ने उसके साथ मारपीट की गई। फिर जबरन अश्लील वीडियो बनाकर उससे 35 हजार रुपये लूट लिए गए।

लखनऊ हनीट्रैप कांड, डेटिंग ऐप से फंसाकर युवक को होटल में बुलाया, मारपीट के बाद 35 हजार रुपये भी लूटे

यूपी की राजधानी लखनऊ में डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप का एक मामला सामने आया है। जहां बीकेटी क्षेत्र के एक युवक को होटल में बुलाकर चार युवकों ने उसके साथ मारपीट की, जबरन अश्लील वीडियो बनाया और उससे 35 हजार रुपये की लूट की। घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित युवक के बयान के अनुसार, उसकी मुलाकात ग्राइंडर डेटिंग ऐप के माध्यम से अलीगंज के रहने वाले अभिषेक वर्मा से हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद अभिषेक ने उसे जीसीआरजी कॉलेज के निकट स्थित होटल गैलेक्सी में मिलने के लिए बुलाया। पीड़ित बिना किसी शक के तय समय पर होटल पहुंच गया।जैसे ही युवक होटल के कमरे में दाखिल हुआ, अभिषेक ने अपने तीन साथियों राजन कश्यप, रिशु कश्यप और शिवम सिंह, को वहां बुला लिया। इसके बाद चारों ने मिलकर पीड़ित के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया।

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जबरन मोबाइल में भिजवाए पैसे

पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह लात-घूंसों से पीटा। इसके बाद धमकी देकर उसके मोबाइल से 10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए और डेबिट कार्ड के जरिए 25 हजार रुपये और निकाल लिए। इस प्रकार कुल 35 हजार की लूट की गई। वसूली के बाद आरोपी पीड़ित को होटल से धकेलकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर बीकेटी थाने में अभिषेक वर्मा, राजन कश्यप, रिशु कश्यप और शिवम सिंह सहित होटल संचालक के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय सिंह के अनुसार पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है और सभी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है।

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हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला सुनियोजित हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का प्रतीत होता है। जांच अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों ने पहले से षड्यंत्र रचकर पीड़ित को जाल में फंसाया। फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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