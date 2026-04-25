होमगार्ड परीक्षा: टेलीग्राम पर चैनल बना पेपर लीक का झांसा, क्यूआर कोड से ठगी की कोशिश
उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2025 से पहले टेलीग्राम पर 'पेपर लीक' का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। जालसाजों ने 'EXAM PAPER WALLAH' नाम से चैनल बनाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने और क्यूआर कोड (QR Code) के जरिए अवैध वसूली की कोशिश की।
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स पदों पर एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा से पहले पेपर लीक का झांसा देकर टेलीग्राम पर चैनल बनाकर जालसाजों ने अभ्यर्थियों से ठगी की कोशिश की। जालसाजों ने पेपर लीक की भ्रामक सूचना पोस्ट कर दी। इसके साथ ही रुपये लेने के लिए नीचे क्यूआर कोड भी दे दिया। ममला संज्ञान में आने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने हुसैनगंज कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपाध्याय की तहरीर के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर पुलिस टीमें लगातार निगरानी रखे हैं। निगरानी के दौरान 23 अप्रैल को टेलीग्राम पर EXAM PARER WALLAH के नाम से चैनल बनाकर @PARER _MAFIAY हैंडल की ओर से यूपी होमगार्ड पेपर उपलब्ध होने का भ्रामक मैसेज वायरल किया गया।
इंस्पेक्टर के मुताबिक इस तरह की झूठी सूचना प्रसारित कर कंप्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग करते हुए परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और धोखाधड़ी के जरिए अवैध आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश की जा रही है। जालसाजों ने कथित तौर पर एक ‘क्यूआर कोड’ भी अपलोड किया है। मैसेज के कारण अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
होमगार्ड परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी
लखनऊ में होने वाली होमगार्ड परीक्षा के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 25 से 27 अप्रैल तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर 04220 लखनऊ से जौनपुर के लिए 25 से 27 तक चलेगी। लखनऊ से 18.20 बजे चलेगी। बाराबंकी, रुदौली,अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम जंक्शन, अकबरपुर, शाहगंज जंक्शन रुकते हुए जौनपुर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04222 उक्त तिथियों में लखनऊ से प्रयागराज के बीच चलेगी।
आधार आधारित केवाईसी बायोमीट्रिक हाजिरी लगेगी
परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की आधार आधारित केवाईसी की व्यवस्था की गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर बायोमीट्रिक डेस्क बनाई जाएगी। जहां अभ्यर्थियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। किसी भी कीमत पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा नहीं दे सकेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।