साइबर अपराध के पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रखना उचित नहीं, समाधान तलाशे केंद्र : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी पहचान और बैंक खातों का दुरुपयोग झेलने वाले पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई है।

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी पहचान और बैंक खातों का दुरुपयोग झेलने वाले पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों को ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, जिसमें भोले-भाले नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं और उनके विवरण का इस्तेमाल अपराध करने में किया जाता है, वहीं उनके बैंक खाते भी अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहते हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गई है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियां करते हुए, गृह मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि याची के बेटे ने साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया था। साथ ही आधार कार्ड का विवरण और अन्य जानकारियां भी साझा कर दी थीं। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने इन जानकारियों का दुरुपयोग कर अन्य लोगों से बैंक खातों के माध्यम से ठगी की।

2020 में स्वयं दर्ज कराई थी प्राथमिकी परिणामस्वरूप याची के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो गया। इस मामले में याची ने वर्ष 2020 में स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इससे पहले वह एक बचत खाते को फ्रीज मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। तब कोर्ट ने उन्हें पुराना आधार निरस्त कर नया आधार जारी कराने के लिए यूआईडीएआई से संपर्क करने की अनुमति दी थी। इसके बाद आधार के नए बायोमेट्रिक लिए गए और मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया, लेकिन बैंक खाते फ्रीज रहने की समस्या दूर नहीं हुई। वहीं संबंधित बैंक की ओर से पीठ केा बताया गया कि साइबर सेल से संपर्क किया गया था, लेकिन कोई निर्देश नहीं मिलने पर खाते फ्रीज करने की कार्रवाई बंद कर दी गई। कोर्ट ने संबंधित बैंक को साइबर सेल के अधिकारियों से संपर्क कर लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पता लगाने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।