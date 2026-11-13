साइबर अपराध के पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रखना उचित नहीं, समाधान तलाशे केंद्र : हाईकोर्ट

साइबर अपराध के पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रखना उचित नहीं, समाधान तलाशे केंद्र : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी पहचान और बैंक खातों का दुरुपयोग झेलने वाले पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई है।
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी पहचान और बैंक खातों का दुरुपयोग झेलने वाले पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों को ऐसी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, जिसमें भोले-भाले नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं और उनके विवरण का इस्तेमाल अपराध करने में किया जाता है, वहीं उनके बैंक खाते भी अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहते हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गई है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियां करते हुए, गृह मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि याची के बेटे ने साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया था। साथ ही आधार कार्ड का विवरण और अन्य जानकारियां भी साझा कर दी थीं। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने इन जानकारियों का दुरुपयोग कर अन्य लोगों से बैंक खातों के माध्यम से ठगी की।
2020 में स्वयं दर्ज कराई थी प्राथमिकी
परिणामस्वरूप याची के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे उनका कारोबार प्रभावित हो गया। इस मामले में याची ने वर्ष 2020 में स्वयं प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इससे पहले वह एक बचत खाते को फ्रीज मुक्त कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। तब कोर्ट ने उन्हें पुराना आधार निरस्त कर नया आधार जारी कराने के लिए यूआईडीएआई से संपर्क करने की अनुमति दी थी। इसके बाद आधार के नए बायोमेट्रिक लिए गए और मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया, लेकिन बैंक खाते फ्रीज रहने की समस्या दूर नहीं हुई। वहीं संबंधित बैंक की ओर से पीठ केा बताया गया कि साइबर सेल से संपर्क किया गया था, लेकिन कोई निर्देश नहीं मिलने पर खाते फ्रीज करने की कार्रवाई बंद कर दी गई। कोर्ट ने संबंधित बैंक को साइबर सेल के अधिकारियों से संपर्क कर लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पता लगाने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले का समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा।
हाईकोर्ट में सामान्य कार्यालय संवर्ग के 326 पदों को मंजूरी
यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामान्य कार्यालय संवर्ग (जनरल ऑफिस कैडर) में विभिन्न श्रेणियों के 326 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें सर्वाधिक 177 पद समीक्षा अधिकारी के हैं। हाईकोर्ट की ओर से नौ फरवरी 2023 को विभिन्न श्रेणियों के 1303 पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद 28 अप्रैल 2026 को भी पत्र भेजा गया। इस क्रम में राज्यपाल ने प्रथम चरण में 326 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ये पद 28 फरवरी 2027 तक के लिए सृजित किए गए हैं, बशर्ते इन्हें बिना पूर्व सूचना के पहले समाप्त न कर दिया जाए। 12 नवंबर को जारी शासनादेश में शर्त है कि इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता, भर्ती का स्रोत और भर्ती की विधि आदि संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार तय की जाएगी। साथ ही इन पदों को नियमावली में शामिल करते हुए संशोधन किया जाएगा और संशोधित नियमावली भी जल्द जारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
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आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।