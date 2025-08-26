lucknow Health department fails to find reason for the spread of infectious diseases 2 people die संक्रामक रोगों के फैलने का कारण पता लगाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम, पांच दिन में 2 लोगों की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
संक्रामक रोगों के फैलने का कारण पता लगाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम, पांच दिन में 2 लोगों की मौत

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 26 Aug 2025 07:02 PM
यूपी के लखनऊ के जानकीपुरम में संक्रामक रोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रामक रोगों को फैलने में पूरी तरह से नाकाम है। करीब पांच दिन से जानकीपुरम में तबाही मचाने वाले संक्रामक रोग के कारणों पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। मंगलवार को इलाके से एकत्र किए पानी के नमूनों की रिपोर्ट आ गई। पानी के नमूने जांच में ठीक मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि इलाके में संक्रामक रोग कैसे फैला?

जानकीपुरम में अब तक 100 से ज्यादा लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ चुके हैं। दो मरीजों की सांसें थम चुकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हालात यह है कि अभी तक डॉक्टर बीमारी का कारण तक नहीं पता लगा पाए हैं। ऐसा तब है कि स्वास्थ्य विभाग के पास एप्डिमोलॉजिस्ट से लेकर अन्य विशेषज्ञ हैं। इसके बावजूद जानकीपुरम में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं।

कल भी मिले चार मरीज

जानकीपुरम इलाके में डायरिया का कहर थमता नहीं दिख रहा है। सोमवार को भी चार नए मरीज मिले हैं। वहीं, फैजुल्लागंज में बुखार उल्टी दस्त के 15 से अधिक मरीज सामने आए हैं। सभी को दवा देकर घर पर ही इलाज दिया जा रहा है। कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है।

फैजुल्लागंज की मामा कॉलोनी और शिव शक्ति नगर में बुखार, डायरिया के मरीजों की सूचना पर सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉ. निशांत निर्वाण, अलीगंज सीएचसी अधीक्षक डॉ. विनय कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी रितु श्रीवास्तव समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके का भ्रमण किया।

180 घरों का हुआ सर्वे

सीएचसी अलीगंज व पीएचसी दाऊद नगर की टीम ने क्षेत्र में 180 घरों का सर्वे किया, जिसमें सामान्य बुखार के पांच मरीजों को दवाएं वितरित की गईं। टीम का दावा है कि क्षेत्र में डायरिया का कोई मरीज नहीं पाया गया है। क्षेत्र में बुखार के मरीजों की आरडीटी किट के माध्यम से डेंगू और मलेरिया की जांच की गई, जिसमें कोई भी धनात्मक नहीं मिला। क्षेत्र में एमएमयू के माध्यम से मरीजों को इलाज दिया गया।

