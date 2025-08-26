संक्रामक रोगों के फैलने का कारण पता लगाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम, पांच दिन में 2 लोगों की मौत

लखनऊ में संक्रामक रोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रामक रोगों को फैलने में पूरी तरह से नाकाम है। करीब पांच दिन से जानकीपुरम में तबाही मचाने वाले संक्रामक रोग के कारणों पर से अभी पर्दा नहीं उठा है।

यूपी के लखनऊ के जानकीपुरम में संक्रामक रोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रामक रोगों को फैलने में पूरी तरह से नाकाम है। करीब पांच दिन से जानकीपुरम में तबाही मचाने वाले संक्रामक रोग के कारणों पर से अभी पर्दा नहीं उठा है। मंगलवार को इलाके से एकत्र किए पानी के नमूनों की रिपोर्ट आ गई। पानी के नमूने जांच में ठीक मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि इलाके में संक्रामक रोग कैसे फैला?

जानकीपुरम में अब तक 100 से ज्यादा लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ चुके हैं। दो मरीजों की सांसें थम चुकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हालात यह है कि अभी तक डॉक्टर बीमारी का कारण तक नहीं पता लगा पाए हैं। ऐसा तब है कि स्वास्थ्य विभाग के पास एप्डिमोलॉजिस्ट से लेकर अन्य विशेषज्ञ हैं। इसके बावजूद जानकीपुरम में हालात काबू में नहीं आ रहे हैं।

कल भी मिले चार मरीज जानकीपुरम इलाके में डायरिया का कहर थमता नहीं दिख रहा है। सोमवार को भी चार नए मरीज मिले हैं। वहीं, फैजुल्लागंज में बुखार उल्टी दस्त के 15 से अधिक मरीज सामने आए हैं। सभी को दवा देकर घर पर ही इलाज दिया जा रहा है। कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है।

फैजुल्लागंज की मामा कॉलोनी और शिव शक्ति नगर में बुखार, डायरिया के मरीजों की सूचना पर सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ डॉ. निशांत निर्वाण, अलीगंज सीएचसी अधीक्षक डॉ. विनय कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी रितु श्रीवास्तव समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाके का भ्रमण किया।