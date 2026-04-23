Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ गुरुकुल के छात्र की हत्या, शरीर पर मिलीं 43 चोटें, 11 बार दागी गई सिगरेट

Apr 23, 2026 09:57 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवादाता, कानपुर
share

कानपुर में 11 साल के मासूम संग बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। उसके शरीर पर 43 चोटों के निशान मिले हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोटें नहीं मिलीं। 11 बार सिगरेट से मासूम को दागा गया। स्थिति देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का भी कलेजा कांप गया।

लखनऊ गुरुकुल के छात्र की हत्या, शरीर पर मिलीं 43 चोटें, 11 बार दागी गई सिगरेट

UP News: यूपी के कानपुर के महाराजपुर गौरिया गांव के 11 साल के मासूम संग बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। उसके शरीर पर 43 चोटों के निशान मिले हैं। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चोटें नहीं मिलीं। 11 बार सिगरेट से मासूम को दागा गया। मासूम के शरीर पर चोटों की स्थिति देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का भी कलेजा कांप गया। इस मामले में पुलिस ने संचालक समेत दो को उठाया है। पुलिस हत्या की वजह जानने का प्रयास कर रही है।

महाराजपुर के गौरिया निवासी प्राइवेट कर्मी ने अपने 11 वर्षीय बेटे को वेद पाठ की शिक्षा के लिए लखनऊ के आलम नगर स्थित रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ गुरुकुल में पढ़ने भेजा था। गुरुकुल में उसके मामा ने प्रवेश कराया था। मामा का बेटा भी गुरुकुल का छात्र है। बीते 15 अप्रैल को बड़ी बहन छोटे भाई को लेकर वहां छोड़ने गई थी। बुधवार तड़के परिजनों को सूचना मिली कि बेटा गिरकर घायल हो गया है। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे गुरुकुल के संचालक कन्हैया लाल मिश्रा वैगन आर कार से चालक के साथ आए और मासूम का शव घर के बाहर फेंककर चले गए। परिजनों ने बच्चे की हालत देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

ये भी पढ़ें:इलाज कराने की थी हसरत, पर गरीबी बनी रुकावट; बीमार युवती ने की मां-भाई की हत्या
ये भी पढ़ें:लखनऊ गुरुकुल के छात्र के साथ दरिंदगी, कानपुर में घर के बाहर फेंकी लाश

आनन-फानन परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल भागे लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। पूरे शरीर में जगह-जगह काले-काले दाग थे। बुधवार की देर रात बिल्हौर सीएचसी के डॉ अभिषेक कुमार सिंह और डॉ सोमेश चंद्र शर्मा के पैनल ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मासूम को डंडे और अन्य किसी भारी वस्तु से पीटा गया। शरीर में 43 चोटों के निशान मिले हैं। शरीर में पीठ, हाथ, पैर, सीने समेत 11 जगह सिगरेट से जलाए जाने के दाग मिले हैं। अंदरूनी चोटों के कारण मौत की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। छात्र के साथ कुकर्म की आशंका के चलते चार स्लाइड बनाकर भेजी गई हैं।

ये भी पढ़ें:कानपुर में बोलेरो का तांडव, दारोगा पर चढ़ाई गाड़ी, भागते वक्त अधेड़ को रौंदा
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।