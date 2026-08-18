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ग्राम पंचायत सचिव फ्लैट पर महिला मित्र के साथ पकड़ाया, पत्नी ने जड़े कई थप्पड़

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राम पंचायत सचिव फ्लैट पर महिला मित्र के साथ पकड़ा लिया गया। पत्नी ने अपनी पति और उसकी गर्लफ्रेंड को कई थप्पड़ जड़ दिए।  महिला ने पुलिस से शिकायत की है।

ग्राम पंचायत सचिव फ्लैट पर महिला मित्र के साथ पकड़ाया।

यूपी की राजधानी लखनऊ के माल ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव को महिला मित्र के साथ उनकी पत्नी ने गुडंबा कुर्सी रोड स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में रंगे हाथ पकड़ लिया। पीड़िता ने पुलिस की मौजूदगी में वीडियो बनाते हुए आरोपी और उसकी महिला मित्र को कई थप्पड़ जड़े। इसके बाद पीड़िता ने गुडंबा पुलिस को दो पेज की तहरीर देकर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई थी, लेकिन गुडंबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति पर सख्त कार्रवाई के बजाए शांति भंग में कार्रवाई कर दी।

मूल रूप से अतरौली निवासी महिला का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से माल के ग्राम पंचायत सचिव के साथ जून 2021 को हुआ था। पीड़िता के मुताबिक पति आए दिन उससे अभद्रता, मारपीट करता रहा। उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। लिहाजा ससुरालीजनों ने पति को घर से निकाल दिया। फिर वह पत्नी और ढाई साल की बच्ची के साथ कुर्सी रोड स्थित सुलभ अपार्टमेंट ब्लॉक बी में रहने लगा।

आरोपी पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा

पीड़िता का आरोप है कि पति की हरकते फिर भी नहीं बदली। पीड़िता के साथ बच्ची को घर से भगाने की धौंस देता है। पीड़िता और उसके भाई समेत अन्य को जानमाल की धमकी देता है। पीड़िता से आरोपी पति का कई बार झगड़ा हुआ। पुलिस और परिजनों ने समझौता भी कराया। फिर भी आरोपी पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।

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पुलिस की मौजूदगी में वीडियो बनाते हुए खुलवाया दरवाजा

पीड़िता के मुताबिक वह इस समय बच्ची के साथ अतरौली मायके गई थीं। तभी शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे पीड़िता सुलभ आवास बी ब्लॉक फ्लैट पर पहुंचीं। आरोप है कि पति अपनी महिला मित्र के साथ फ्लैट पर मौजूद था। इस पर पीड़िता ने यूपी 112 पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस की मौजूदगी में वीडियो बनाते हुए फ्लैट खुलवाया तो आरोपी पति महिला मित्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। इस पर दोनों पक्ष में कहासुनी होने लगी। पीड़िता ने आरोपी पति और उसकी महिला मित्र को कई थप्पड़ जड़े। गुडंबा पुलिस को दो पेज की तहरीर दी कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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