होमगार्ड परीक्षार्थियों के लिए आज से तीन दिन लखनऊ-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन, जानिए शेड्यूल और रूट
उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 25 से 27 अप्रैल तक लखनऊ के ऐशबाग और गोरखपुर के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन गोंडा, बस्ती और बाराबंकी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
UP News: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हो रही 'होमगार्ड एनरोलमेंट-2025' की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ और परिवहन की समस्याओं को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे (NER), लखनऊ मंडल ने आज से तीन दिनों के लिए 'अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन' चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 25, 26 और 27 अप्रैल को संचालित की जाएगी, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में मदद मिलेगी।
ऐशबाग-गोरखपुर स्पेशल: समय और स्टॉपेज
रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विशेष गाड़ी संख्या 05050 ऐशबाग से गोरखपुर के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन ऐशबाग से रात 20:45 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह बादशाह नगर (21:18 बजे), बाराबंकी (22:03 बजे), जरवल रोड (22:48 बजे), करनैलगंज (23:06 बजे) और गोंडा (23:50 बजे) पहुँचेगी। मध्य रात्रि के बाद यह ट्रेन मनकापुर (00:15 बजे), बस्ती (01:40 बजे) और खलीलाबाद (02:10 बजे) होते हुए तड़के 03:30 बजे गोरखपुर स्टेशन पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी।
वापसी का शेड्यूल: गोरखपुर से ऐशबाग
वापसी की दिशा में विशेष परीक्षा गाड़ी संख्या 05049 गोरखपुर से ऐशबाग के लिए 26 एवं 27 अप्रैल को संचालित होगी। यह गाड़ी गोरखपुर से सुबह 04:55 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी के सफर में यह खलीलाबाद (05:34 बजे), बस्ती (06:03 बजे), मनकापुर (06:52 बजे), गोंडा (07:20 बजे), करनैलगंज (07:48 बजे), जरवल रोड (08:05 बजे), बाराबंकी (09:00 बजे) और बादशाहनगर (09:36 बजे) रुकते हुए सुबह 10:20 बजे ऐशबाग जंक्शन पहुँचेगी।
परीक्षा की गरिमा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, परीक्षा के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इन विशेष ट्रेनों का अधिकतम लाभ उठाएं और बिना टिकट यात्रा न करें।
उल्लेखनीय है कि इस बार होमगार्ड परीक्षा के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त सुरक्षा मापदंड अपनाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की 'आधार आधारित केवाईसी' और बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लखनऊ मंडल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य मार्गों पर भी अतिरिक्त कोच या ट्रेनें चलाने पर विचार किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।