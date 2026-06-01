लखनऊ के इस इलाके में बनेंगी 3 नई आधुनिक पार्किंग, जाम से मिलेगी बड़ी राहत
लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण तीन नई आधुनिक पार्किंग विकसित करने जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गोमतीनगर के प्रमुख इलाकों में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहां के लोगों की राहत के लिए लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग संकट को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण यहां तीन नई आधुनिक पार्किंग विकसित करने जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गोमतीनगर के प्रमुख इलाकों में लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तीनों पार्किंग का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर कराया जाएगा।
अंबेडकर स्मारक के सामने बनेगी मैकेनिकल पार्किंग
लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना के तहत अंबेडकर स्मारक के सामने और यूपी दर्शन पार्क के पास अत्याधुनिक मैकेनिकल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलने से सड़क किनारे वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात व्यवस्था सुगम बनेगी।
पत्रकारपुरम के पास तीन मंजिला भूमिगत पार्किंग
पत्रकारपुरम चौराहे के निकट स्थित पार्क में तीन मंजिला भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। इस परियोजना पर करीब 48 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्तमान में पत्रकारपुरम चौराहा शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल है, जहां पार्किंग की कमी के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। नई पार्किंग के शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात दबाव काफी हद तक कम होने की संभावना है। यहां के लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
विरामखंड में भी मिलेगी आधुनिक सुविधा
गोमतीनगर के विरामखंड क्षेत्र में भी पार्क के भीतर भूमिगत पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपये है। इससे आसपास के व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या का समाधान होगा।
पार्किंग के ऊपर विकसित होगा भव्य पार्क
एलडीए की योजना के अनुसार पार्किंग निर्माण के दौरान पार्कों की उपयोगिता को भी बनाए रखा जाएगा। निर्माण केवल 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर किया जाएगा, जबकि शेष भूमि को खुला रखा जाएगा। पार्किंग के ऊपर आधुनिक सुविधाओं से युक्त हरित पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को मनोरंजन और पर्यावरणीय लाभ दोनों मिल सकेंगे।
पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा
लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि तीनों पार्किंग परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।इन्हें पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पार्कों की मूल संरचना और हरित क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। केवल 70 प्रतिशत हिस्से पर ही भूमिगत तीन मंजिला पार्किंग बनेगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें