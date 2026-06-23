लखनऊ अग्निकांड: जहां कल तक सजते थे सपने, आज वहीं बिखरी हैं मौत की खामोश यादें

Lucknow Fire Tragedy: अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। लखनऊ के अलीगंज एनीमेशन सेंटर में जहां कल तक सजते थे सपने, आज वहीं मौत की खामोश यादें बिखरी हैं।

Lucknow fire tragedy: कल तक जिस लखनऊ के अलीगंज एनीमेशन सेंटर में कार्टून और गेम की प्रोग्रामिंग करने वाले युवक-युवतियों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ राख, सन्नाटा और दर्दनाक यादें हैं। अग्निकांड के बाद सेंटर की काली पड़ी दीवारें हादसे की भयावह कहानी बयां कर रही हैं। आग की तपिश से दीवारों में दरारें आ गई हैं। पूरे परिसर में मातम छाया हुआ है।

इसी इमारत में 15 बेकसूर युवक-युवतियों की सांसें हमेशा के लिए दफन हो गईं। जिस जगह कभी सपनों को आकार देने की तैयारी होती थी, वहीं अब मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पसरे सन्नाटे में हर कोई उस दर्दनाक घटना को याद कर रहा है।

सेंटर के आसपास की दुकानों पर भी हादसे का असर साफ नजर आया। रोजाना युवाओं से गुलजार रहने वाली चाय और नाश्ते की दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों के चेहरों पर भी मायूसी छाई थी। जो दुकानदार कभी इन बच्चों को हंसते-मुस्कुराते देखते थे, वही आज उनकी यादों में गुम नजर आए। स्थानीय लोग बताते हैं कि सेंटर आने वाले युवक-युवतियां आसपास की दुकानों पर बैठकर चाय पीते थे, नाश्ता करते थे। अपने भविष्य के सपने साझा करते थे। हादसे के बाद वही जगहें सूनी पड़ी हैं। आसपास मौजूद लोग आपस में घटना की चर्चा करते नजर आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कुछ घंटे पहले जिन बच्चों की जिंदगी उम्मीदों से भरी थी, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। एनीमेशन सेंटर की खामोश दीवारें आज उस दर्दनाक हादसे की गवाह बन गई हैं, जिसे इलाके के लोग लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।

समय पर सर्विसिंग न होने से एसी में बढ़ा दबाव, हादसे की आशंका अलीगंज एनीमेशन सेंटर में अग्निकांड के बाद अब व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। आसपास की दुकानों पर अक्सर युवक-युवतियां एसी की खराब कूलिंग को लेकर चर्चा करते थे। लोगों के मुताबिक एसी लंबे समय से सही तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर सर्विसिंग न होने से एसी के कम्प्रेशर पर दबाव बढ़ सकता है और तकनीकी खराबी की स्थिति में आग लगने जैसी घटना की आशंका रहती है। सेंटर के एसी की नियमित सर्विसिंग न होने की बात भी सामने आ रही है। अब जांच में यह भी देखा जा रहा है कि अग्नि सुरक्षा और उपकरणों के रखरखाव में कहीं लापरवाही तो नहीं हुई।