लखनऊ अग्निकांड: जहां कल तक सजते थे सपने, आज वहीं बिखरी हैं मौत की खामोश यादें
Lucknow Fire Tragedy: अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। लखनऊ के अलीगंज एनीमेशन सेंटर में जहां कल तक सजते थे सपने, आज वहीं मौत की खामोश यादें बिखरी हैं।
Lucknow fire tragedy: कल तक जिस लखनऊ के अलीगंज एनीमेशन सेंटर में कार्टून और गेम की प्रोग्रामिंग करने वाले युवक-युवतियों की आवाजें गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ राख, सन्नाटा और दर्दनाक यादें हैं। अग्निकांड के बाद सेंटर की काली पड़ी दीवारें हादसे की भयावह कहानी बयां कर रही हैं। आग की तपिश से दीवारों में दरारें आ गई हैं। पूरे परिसर में मातम छाया हुआ है।
इसी इमारत में 15 बेकसूर युवक-युवतियों की सांसें हमेशा के लिए दफन हो गईं। जिस जगह कभी सपनों को आकार देने की तैयारी होती थी, वहीं अब मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पसरे सन्नाटे में हर कोई उस दर्दनाक घटना को याद कर रहा है।
सेंटर के आसपास की दुकानों पर भी हादसे का असर साफ नजर आया। रोजाना युवाओं से गुलजार रहने वाली चाय और नाश्ते की दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों के चेहरों पर भी मायूसी छाई थी। जो दुकानदार कभी इन बच्चों को हंसते-मुस्कुराते देखते थे, वही आज उनकी यादों में गुम नजर आए। स्थानीय लोग बताते हैं कि सेंटर आने वाले युवक-युवतियां आसपास की दुकानों पर बैठकर चाय पीते थे, नाश्ता करते थे। अपने भविष्य के सपने साझा करते थे। हादसे के बाद वही जगहें सूनी पड़ी हैं। आसपास मौजूद लोग आपस में घटना की चर्चा करते नजर आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कुछ घंटे पहले जिन बच्चों की जिंदगी उम्मीदों से भरी थी, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। एनीमेशन सेंटर की खामोश दीवारें आज उस दर्दनाक हादसे की गवाह बन गई हैं, जिसे इलाके के लोग लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे।
समय पर सर्विसिंग न होने से एसी में बढ़ा दबाव, हादसे की आशंका
अलीगंज एनीमेशन सेंटर में अग्निकांड के बाद अब व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। आसपास की दुकानों पर अक्सर युवक-युवतियां एसी की खराब कूलिंग को लेकर चर्चा करते थे। लोगों के मुताबिक एसी लंबे समय से सही तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार समय पर सर्विसिंग न होने से एसी के कम्प्रेशर पर दबाव बढ़ सकता है और तकनीकी खराबी की स्थिति में आग लगने जैसी घटना की आशंका रहती है। सेंटर के एसी की नियमित सर्विसिंग न होने की बात भी सामने आ रही है। अब जांच में यह भी देखा जा रहा है कि अग्नि सुरक्षा और उपकरणों के रखरखाव में कहीं लापरवाही तो नहीं हुई।
दरअसल, अलीगंज सेक्टर-डी स्थित चार मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे भीषण आग लग गई थी। भीषण अग्निकांड में छात्र-छात्राओं और कर्मचारी समेत 15 लोग जिंदा जल गए। सूचना के करीब पौने घंटे बाद दमकल कर्मी पहुंचे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें