Lucknow Fire: 10 साल पहले मकान गिराने का नोटिस निकला था, फिर LDA में किसने पलटा आदेश?

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब इस इमारत से जुड़े पुराने दस्तावेज नए सवाल खड़े कर रहे हैं। जांच में सामने आया है कि जिस भवन में सोमवार को आग लगी उसके खिलाफ साल 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन दो महीने के भीतर ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया।

Lucknow Fire Tragedy: यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब इस इमारत से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्रशासनिक कार्रवाई नए सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस भवन में सोमवार को आग लगने से 15 लोगों की जान गई, उसके खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। हालांकि, दो महीने के भीतर ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया। अब हादसे के बाद सवाल उठ रहा है कि एलडीए में किस स्तर पर और किसने आदेश पलटा था?

अलीगंज योजना के सेक्टर-D स्थित भवन संख्या एमएस/102/डी मूल रूप से 11 जुलाई 1980 को लॉटरी प्रणाली के तहत रामेश्वर सहाय के बेटे विजय कुमार को किराया-क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया था। 4 नवंबर 1980 को अनुबंध निष्पादित होने के बाद भवन का कब्जा आवंटी को सौंप दिया गया। साल 2005 में यह भवन विक्रय विलेख के जरिए विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुआ। वहीं 19 जनवरी 2013 को इन लोगों ने यह भवन वीरेन्द्र प्रताप शुक्ला और सुरेन्द्र प्रताप शुक्ला के नाम बेच दिया। 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेन्द्र व सुरेन्द्र के पक्ष में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की। करीब 1992 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले इस भवन का मानचित्र 20 अगस्त 2014 को स्वतः मानचित्र योजना के तहत आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था।

ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त होने पर उठे सवाल हालांकि, बाद में भवन में अनधिकृत निर्माण की बात सामने आई। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेन्द्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मुकदमा संख्या-08/2016 दर्ज कराया। जांच के बाद विहित प्राधिकारी ने 10 मई 2016 को अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया। लेकिन, ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के दो महीने के अंदर ही 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को कैंसल भी कर दिया गया।

यह अवैध निर्माण 12 सालों तक बेखौफ खड़ा रहा और उसमें व्यावसायिक गतिविधियां लगातार चलती रहीं। जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवधि में कई बार शिकायतें हुईं, फाइलें चलीं और आदेश भी दिए गए, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि जब अवैधता स्पष्ट थी तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें क्यों मूंद लीं।

भूमिका खंगाली जा रही एलडीए की प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि वर्ष 2014 से 2026 के बीच करीब 30 अधिकारी, इंजीनियर, जोनल अधिकारी और विहित प्राधिकारी इस क्षेत्र में तैनात रहे। अब इन सभी की भूमिका खंगाली जा रही है।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग इमारत के बेसमेंट में पेट शॉप के पेट्स रखे गए थे और ग्राउड फ्लोर पर पेट शॉप व क्लीनिक था। वहीं, फर्स्ट फ्लोर पर इसी शॉप का सामान भरा था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग इसी फ्लोर से लगने की आशंका है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।