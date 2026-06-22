आग की लपटों के बीच खुद को बचाने के लिए चीखते रहे बच्चे, किसकी लापरवाही ने बुझाए घरों के चिराग

Lucknow Fire Tragedy : लखनऊ अग्निकांड में जिनकी जिंदगी गई वे आज सुबह हंसते-खिलखिलाते अपने घरों से निकले थे। राजधानी के एक इलाके में हुआ इस भीषण अग्निकांड के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वे लोग जो यहां अपने प्रतिष्ठानों का संचालन कर रहे थे या फिर वे संस्थान जिनकी जिम्मेदारी उन पर नजर रखने की थी।

Lucknow Fire Tragedy : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज की तीन मंजिला इमारत में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना में अब तक 13 मौतों की खबर मिल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इमारत में आग लगते ही अफरातफरी मच गई। आग की लपटों के बीच घिरे लोगों में ज्यादातर छात्र थे। उनके बीच चीख पुकार मच गई। खुद को बचाने के लिए बच्चे इधर-उधर भागने लगे। एक छात्र ने पहली मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की लेकिन नीचे लगी ग्रिल पर गिरने के चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं यह भी पता चल रहा है कि खुद को आग और धुएं से बचाने की कोशिश में कुछ ने खुद को बाथरूम में भी बंद कर लिया। लखनऊ की तीन मंजिला इमारत में लगी आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा घटना के समय की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। सवाल उठ रहा है कि आखिर छात्रों को इस मुसीबत में डालने की जिम्मेदारी किस पर है? तमाम एजेंसियां हैं जिन्हें ऐसी इमारतों पर निगरानी रखनी होती है। आखिर किसकी लापरवाही से लखनऊ में घरों के ये चिराग बुझ गए हैं। जिन बच्चों के कंधाें पर कुछ समय बाद अपने घरों की जिम्मेदारी होती उनके अब इस तरह असमय दूसरों के कंधों पर जाने की नौबत आ गई तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?

धुएं के गुबार और आग की ऊंची-ऊंची लपटों के बीच घिरे छात्रों की क्या हालत हुई होगी? इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इमारत में एक एनिमेशन सेंटर चलता था। छात्र यहां एनिमेशन सीखने के लिए आया करते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार के अग्निकांड में ज्यादातर बच्चे ही घिरे थे। उनकी उम्र 16-17 से लेकर 20 से 24 साल तक की बताई जा रही है। इमारत के नीचे पेंट शॉप थी यह भी बताया जा रहा है। अग्निकांड और इसमें जान गंवाने वाले बच्चों को लेकर पूरे इलाके में शोक की लहर है। मौके और अस्पताल पर पहुंचे बच्चों के मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके घरों और मोहल्लों में भी कोहराम मचा हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ सिर्फ धुआं और आग की ऊंची-ऊंची लपटें थीं। चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। जान बचाने के लिए छात्र इधर-उधर भागते दिख रहे थे। घटना के बाद शुरुआत में इमारत में कोचिंग और लाइब्रेरी होने की बात फैली लेकिन फिर अधिकारियों ने यह साफ किया कि इमारत में कोचिंग या लाइब्रेरी नहीं चल रही थी। यहां भूतल पर एक पेंट की दुकान थी। ऊपरी मंजिल पर एनिमेशन सेंटर चलाया जाता था। वहां छात्रों के अलावा कुछ कर्मचारियों की भी मौजूदगी थी।