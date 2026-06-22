Lucknow Fire Live Updates: लखनऊ में भीषण आग से 14 की मौत, हादसे वाली जगह पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, 'मुख्यमंत्री अलीगढ़ में अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। हमारी प्राथमिकता घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराना है। घटना कैसे और क्यों हुई, इसका पता जांच रिपोर्ट से चलेगा।'

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक इमारत में भीषण आग लग गई। इमारत में स्थित कोचिंग संस्थान में लगी इस आग की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मौके पर 14 दमकल वाहन और हाइड्रोलिक सीढ़ी से लैस गाड़ियां पहुंचीं। आग लगने के बाद कई लोग इमारत से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कुछ लोग अंदर फंस गए थे।

घने धुएं के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिसके चलते अग्निशमन कर्मियों ने बगल की इमारत की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आग की लपटों से बचने के लिए कुछ छात्र इमारत से कूद गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक को पहली मंजिल से गिरते हुए देखा गया। अग्निशमन कर्मी गीले कंबल लेकर अंदर गए और ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर सभी कमरों व शौचालयों की जांच की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पाठक ने बताया कि निचली मंजिल पर पेट शॉप और ऊपरी मंजिल पर एनिमेशन सेंटर था। घटनास्थल पर स्ट्रेचर और बॉडी बैग भी देखे गए, जिससे हताहत होने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर सक्रिय हैं।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, “इस घटना में 14 बच्चों की मौत हो गई है और चार घायल बच्चों को KGMC ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अलीगढ़ में अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। हमारी प्राथमिकता घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराना है। घटना कैसे और क्यों हुई, इसका पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। अधिकारियों ने घटनास्थल पर तलाशी अभियान पूरा कर लिया है और पुष्टि की है कि अब कोई बच्चा वहां फंसा नहीं है। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बिना किसी नरमी के सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई है और कहा है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी।”

Lucknow Fire Live Updates: 6:50 PM- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में उस स्थान पर पहुंचे, जहां कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग में 14 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से हादसे व राहत-बचाव कार्यों की जानकारी ली।

Lucknow Fire Live Updates: 6:45 PM- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा, "अलीगंज में आग की घटना घटी है और जितने को हम बचा सकते हैं हम उनको बचाएंगे लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। अभी सब शुरू हो गया है।"

Lucknow Fire Live Updates: 6:40 PM- सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे। ये एक बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच हो, बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए।"

Lucknow Fire Live Updates: 6:35 PM- लखनऊ आग हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कहा गया, "लखनऊ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।"

Lucknow Fire Live Updates: 6:25 PM- लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस इमारत में आग लगी थी, उसी इमारत में स्थित पालतू पशुओं की दुकान और क्लिनिक थी। यहां से बिल्लियों को सुरक्षित बचाकर बाहर निकाला गया है।

Lucknow Fire Live Updates: 6:20 PM- लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा, "14 लोगों को मृत घोषित किया गया है और पांच अन्य घायल हैं, जो खतरे से बाहर हैं। उन्हें इलाज मुहैया कराया जा रहा है। जो भी घायल आएगा, उसे इलाज दिया जाएगा।"