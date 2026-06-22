आवासीय मैप पर मार्केट बना दिया, फायर NOC तक नहीं; किसकी लापरवाही से मरे 15 नौजवान?
Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच से पता चला है कि जिस मकान में 15 नौजवानों की दर्दनाक मौत हुई, उसे एलडीए से आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर मार्केट बना दिया गया था। फायर एनओसी भी नहीं थी।
Lucknow Fire Tragedy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तीन मंजिले मकान में आग लगने से झुलसने और दम घुटने से 15 लोगों की मौत ने बेतरतीब और बेहिसाब बन रहे मकानों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की निगरानी में नाकामी को सामने रख दिया है। इस निकम्मेपन ने 15 नौजवान लोगों की असमय जान ले ली, जो रोजी-रोजगार के लिए एनिमेशन सेंटर में काम कर रहे थे या गर्मी छुट्टी के दौरान वीडियो गेम बनाने की तकनीक सीखने गए थे। इस मकान में रहने वाले घर बनाने थे, लेकिन उसे दुकान पर दुकान लगाकर मार्केट कॉम्लेक्स बना दिया गया। फायर डिपार्टमेंट का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तक इनके पास नहीं था। मरने वालों में स्टाफ और स्टूडेंट्स कितने हैं, यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि मृतकों में ज्यादातर हेड हूपर्स स्टूडियो में बैठे थे। इस स्टूडियो में एनिमेशन और उनके कैरेक्टर बनाए जाते थे। यहां एनिमेशन और वीडियो गेम के पेशेवर काम के साथ-साथ ट्रेनिंग देने का भी काम होता था।
इस भयानक हादसे से बचने के लिए लोगों को भागने का रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। कुछ छत से कूद गए। कुछ तेजी से सीढ़ियों से उतरकर बचे। लेकिन आग फैलने तक जो नहीं निकल सके, वो जहां थे, वहीं फंसे रह गए। आग और धुआं से निकलने का रास्ता पूरी तरह घिर गया था। दमकल के लोगों को भी पड़ोस की छत से दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज केजीएमयू में चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरे समय घटनास्थल पर ही मौजूद रहे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का कार्यक्रम मंच से लखनऊ की घटना के बारे में बताकर छोड़कर लौट आए। सीएम एक उच्चस्तरीय मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद लापरवाह और जिम्मेदार अफसरों पर सरकार की कार्रवाई शुरू होगी।
शुरुआती जांच में पता चला है कि वर्ष 2014 में यह भूखंड रीसेल (दोबारा बिक्री) में खरीदा गया था। इस जमीन पर आवासीय मकान निर्माण के लिए एलडीए से बेसमेंट प्लस दो मंजिल का आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृत नक्शे के अनुसार इस जमीन पर केवल आवासीय उपयोग की अनुमति थी। किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर पूरी इमारत का व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया और धीरे-धीरे यहां एक कॉम्प्लेक्स ही खड़ा हो गया। सूत्रों का कहना है कि इमारत के पास फायर एनओसी भी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इसके बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप और क्लिनिक थी। पहली मंजिल पर कोई दफ्तर था और दूसरी मंजिल पर एनिमेशन वाला स्टूडियो था, जहां मौजूद कई लोग भयानक आग की बलि चढ़ गए।
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