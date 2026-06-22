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आवासीय मैप पर मार्केट बना दिया, फायर NOC तक नहीं; किसकी लापरवाही से मरे 15 नौजवान?

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच से पता चला है कि जिस मकान में 15 नौजवानों की दर्दनाक मौत हुई, उसे एलडीए से आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर मार्केट बना दिया गया था। फायर एनओसी भी नहीं थी।

आवासीय मैप पर मार्केट बना दिया, फायर NOC तक नहीं; किसकी लापरवाही से मरे 15 नौजवान?

Lucknow Fire Tragedy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तीन मंजिले मकान में आग लगने से झुलसने और दम घुटने से 15 लोगों की मौत ने बेतरतीब और बेहिसाब बन रहे मकानों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की निगरानी में नाकामी को सामने रख दिया है। इस निकम्मेपन ने 15 नौजवान लोगों की असमय जान ले ली, जो रोजी-रोजगार के लिए एनिमेशन सेंटर में काम कर रहे थे या गर्मी छुट्टी के दौरान वीडियो गेम बनाने की तकनीक सीखने गए थे। इस मकान में रहने वाले घर बनाने थे, लेकिन उसे दुकान पर दुकान लगाकर मार्केट कॉम्लेक्स बना दिया गया। फायर डिपार्टमेंट का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तक इनके पास नहीं था। मरने वालों में स्टाफ और स्टूडेंट्स कितने हैं, यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन यह साफ है कि मृतकों में ज्यादातर हेड हूपर्स स्टूडियो में बैठे थे। इस स्टूडियो में एनिमेशन और उनके कैरेक्टर बनाए जाते थे। यहां एनिमेशन और वीडियो गेम के पेशेवर काम के साथ-साथ ट्रेनिंग देने का भी काम होता था।

इस भयानक हादसे से बचने के लिए लोगों को भागने का रास्ता तक नहीं मिल पा रहा था। कुछ छत से कूद गए। कुछ तेजी से सीढ़ियों से उतरकर बचे। लेकिन आग फैलने तक जो नहीं निकल सके, वो जहां थे, वहीं फंसे रह गए। आग और धुआं से निकलने का रास्ता पूरी तरह घिर गया था। दमकल के लोगों को भी पड़ोस की छत से दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज केजीएमयू में चल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पूरे समय घटनास्थल पर ही मौजूद रहे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का कार्यक्रम मंच से लखनऊ की घटना के बारे में बताकर छोड़कर लौट आए। सीएम एक उच्चस्तरीय मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद लापरवाह और जिम्मेदार अफसरों पर सरकार की कार्रवाई शुरू होगी।

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शुरुआती जांच में पता चला है कि वर्ष 2014 में यह भूखंड रीसेल (दोबारा बिक्री) में खरीदा गया था। इस जमीन पर आवासीय मकान निर्माण के लिए एलडीए से बेसमेंट प्लस दो मंजिल का आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृत नक्शे के अनुसार इस जमीन पर केवल आवासीय उपयोग की अनुमति थी। किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर पूरी इमारत का व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया और धीरे-धीरे यहां एक कॉम्प्लेक्स ही खड़ा हो गया। सूत्रों का कहना है कि इमारत के पास फायर एनओसी भी नहीं मिली है। आपको बता दें कि इसके बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप और क्लिनिक थी। पहली मंजिल पर कोई दफ्तर था और दूसरी मंजिल पर एनिमेशन वाला स्टूडियो था, जहां मौजूद कई लोग भयानक आग की बलि चढ़ गए।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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